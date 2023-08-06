06 августа 2023

В Екатеринбурге возбудили дело после убийства девушки 15-летним подростком

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Возбуждено уголовное дело против 15-летнего подозреваемого в убийстве девушки Фото:
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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после убийства 17-летней девушки 15-летним подростком. Подозреваемый уже сознался в содеянном.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей „Убийство“. По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний парень. Он написал явку с повинной, сознался в содеянном», — сказал старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга.

Кроме того, сотрудники СКР осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела взяли на контроль в областной прокуратуре.

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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после убийства 17-летней девушки 15-летним подростком. Подозреваемый уже сознался в содеянном. «Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей „Убийство“. По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний парень. Он написал явку с повинной, сознался в содеянном», — сказал старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга. Кроме того, сотрудники СКР осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела взяли на контроль в областной прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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