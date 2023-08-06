В Екатеринбурге возбудили дело после убийства девушки 15-летним подростком

Возбуждено уголовное дело против 15-летнего подозреваемого в убийстве девушки
новость из сюжетаВ Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после убийства 17-летней девушки 15-летним подростком. Подозреваемый уже сознался в содеянном.
«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей „Убийство“. По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний парень. Он написал явку с повинной, сознался в содеянном», — сказал старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга.
Кроме того, сотрудники СКР осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела взяли на контроль в областной прокуратуре.
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