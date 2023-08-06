06 августа 2023
05 августа 2023

Е1: в Екатеринбурге ночью убили девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Плановая тренировка силовиков. Екатеринбург, бронежилет, силовик, полиция, полицейский в шлеме
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, заявил очевидец Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 7 августа жестоко убили девушку в квартире одного из домов на Надеждинской улице. Об этом сообщает очевидец.

«Убийца — молодой человек. Этого парня уже задержали», — передает слова очевидца Е1.

По словам собеседника, сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации ответ не был получен.

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В Екатеринбурге в ночь на 7 августа жестоко убили девушку в квартире одного из домов на Надеждинской улице. Об этом сообщает очевидец. «Убийца — молодой человек. Этого парня уже задержали», — передает слова очевидца Е1. По словам собеседника, сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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