Е1: в Екатеринбурге ночью убили девушку

07 августа 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, заявил очевидец Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге в ночь на 7 августа жестоко убили девушку в квартире одного из домов на Надеждинской улице. Об этом сообщает очевидец. «Убийца — молодой человек. Этого парня уже задержали», — передает слова очевидца Е1. По словам собеседника, сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации ответ не был получен.

В Екатеринбурге в ночь на 7 августа жестоко убили девушку в квартире одного из домов на Надеждинской улице. Об этом сообщает очевидец. «Убийца — молодой человек. Этого парня уже задержали», — передает слова очевидца Е1. По словам собеседника, сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации ответ не был получен.