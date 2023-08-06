Е1: в Екатеринбурге ночью убили девушку

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, заявил очевидец
В Екатеринбурге в ночь на 7 августа жестоко убили девушку в квартире одного из домов на Надеждинской улице. Об этом сообщает очевидец.
«Убийца — молодой человек. Этого парня уже задержали», — передает слова очевидца Е1.
По словам собеседника, сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу и в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации ответ не был получен.
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