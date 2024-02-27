Доктор Мясников развеял популярный миф о похмелье

Доктор Мясников: микрочастички мозга не выходят с мочей во время похмелья
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Александр Мясников. Москва
Доктор Мясников отметил опасность похмелья для организма человека Фото:

Мнение о том, что при чрезмерном потреблении алкоголя сокращаются нейронные связи и отмирают микрочастички мозга, а потом выводятся из организма с мутной мочой — ошибочно. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Я одно скажу: сколько же у вас мозгов? Конечно, нет <…> Человеческий мозг — это килограмм, что-то останется там после такого? Похмелье — это другие проблемы. Оно опасно тем, что падает количество алкоголя в крови», — заявил Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Также он отметил опасность похмелья для организма человека. Он проинформировал и о смертности в 30% у пьяных пациентов, которые поступают в отделение больницы. «Мало того, что у него (пациента) может развиться делирий, „белочка“, так и смертность 30%. Самое опасное, когда у таких людей резко алкоголь падает. Тут мы начинаем их выводить», — сказал Мясников. Отдельно он заметил, что если на улице кто-то просит денег на «опохмел», лучше ему дать, так как прохожий может и умереть без этого.

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Мнение о том, что при чрезмерном потреблении алкоголя сокращаются нейронные связи и отмирают микрочастички мозга, а потом выводятся из организма с мутной мочой — ошибочно. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. «Я одно скажу: сколько же у вас мозгов? Конечно, нет <…> Человеческий мозг — это килограмм, что-то останется там после такого? Похмелье — это другие проблемы. Оно опасно тем, что падает количество алкоголя в крови», — заявил Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Также он отметил опасность похмелья для организма человека. Он проинформировал и о смертности в 30% у пьяных пациентов, которые поступают в отделение больницы. «Мало того, что у него (пациента) может развиться делирий, „белочка“, так и смертность 30%. Самое опасное, когда у таких людей резко алкоголь падает. Тут мы начинаем их выводить», — сказал Мясников. Отдельно он заметил, что если на улице кто-то просит денег на «опохмел», лучше ему дать, так как прохожий может и умереть без этого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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