Доктор Мясников развеял популярный миф о похмелье

Доктор Мясников: микрочастички мозга не выходят с мочей во время похмелья

27 февраля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Доктор Мясников отметил опасность похмелья для организма человека Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) Мнение о том, что при чрезмерном потреблении алкоголя сокращаются нейронные связи и отмирают микрочастички мозга, а потом выводятся из организма с мутной мочой — ошибочно. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. «Я одно скажу: сколько же у вас мозгов? Конечно, нет <…> Человеческий мозг — это килограмм, что-то останется там после такого? Похмелье — это другие проблемы. Оно опасно тем, что падает количество алкоголя в крови», — заявил Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Также он отметил опасность похмелья для организма человека. Он проинформировал и о смертности в 30% у пьяных пациентов, которые поступают в отделение больницы. «Мало того, что у него (пациента) может развиться делирий, „белочка“, так и смертность 30%. Самое опасное, когда у таких людей резко алкоголь падает. Тут мы начинаем их выводить», — сказал Мясников. Отдельно он заметил, что если на улице кто-то просит денег на «опохмел», лучше ему дать, так как прохожий может и умереть без этого.

Мнение о том, что при чрезмерном потреблении алкоголя сокращаются нейронные связи и отмирают микрочастички мозга, а потом выводятся из организма с мутной мочой — ошибочно. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. «Я одно скажу: сколько же у вас мозгов? Конечно, нет <…> Человеческий мозг — это килограмм, что-то останется там после такого? Похмелье — это другие проблемы. Оно опасно тем, что падает количество алкоголя в крови», — заявил Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Также он отметил опасность похмелья для организма человека. Он проинформировал и о смертности в 30% у пьяных пациентов, которые поступают в отделение больницы. «Мало того, что у него (пациента) может развиться делирий, „белочка“, так и смертность 30%. Самое опасное, когда у таких людей резко алкоголь падает. Тут мы начинаем их выводить», — сказал Мясников. Отдельно он заметил, что если на улице кто-то просит денег на «опохмел», лучше ему дать, так как прохожий может и умереть без этого.