Свыше 100 тысяч домов оказались затоплены во Вьетнаме
В результате наводнения погибло не менее 9 человек, указано в материале
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В результате наводнения во Вьетнаме были затоплены свыше 100 тысяч домов. Есть погибшие и пропавшие без вести. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«В отдельном отчете правительственного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий говорится, что наводнения также затопили более 103 000 домов, в основном в самых популярных туристических районах страны — Хюэ и Хойане», — указано в материале Reuters. Отмечается, что погибло не менее девяти человек и пятеро пропали без вести.
Это не первое крупное стихийное бедствие во Вьетнаме за последнее время: ранее, в результате тайфуна «Буалой», в северных и центральных регионах страны погибли не менее 29 человек, 22 пропали без вести, а сотни получили травмы. Тогда президент России Владимир Путин выражал соболезнования вьетнамскому руководству и народу, пострадавшим от разрушительных последствий стихии.
