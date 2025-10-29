Свыше 100 тысяч домов оказались затоплены во Вьетнаме

В результате наводнения погибло не менее 9 человек, указано в материале Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В результате наводнения во Вьетнаме были затоплены свыше 100 тысяч домов. Есть погибшие и пропавшие без вести. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«В отдельном отчете правительственного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий говорится, что наводнения также затопили более 103 000 домов, в основном в самых популярных туристических районах страны — Хюэ и Хойане», — указано в материале Reuters. Отмечается, что погибло не менее девяти человек и пятеро пропали без вести.