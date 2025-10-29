Набиуллина оценила шанс повышения инфляции

«Большинство стран, в том числе стран с развивающейся экономикой, даже если начинали с установления таргета на уровне около 4%, там редкие случаи были, больше снижали этот таргет. Речь скорее идет о снижении таргета, нежели о его повышении», — заявила Набиуллина в рамках заседания Совета Федерации. Она отметила, что изменения не предвидятся несмотря на то, что таргет был установлен давно.