Набиуллина оценила шанс повышения инфляции
Цель инфляции была установлена давно, заявила Набиуллина
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Центробанк не планирует повышать цель по инфляции в 4%. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Большинство стран, в том числе стран с развивающейся экономикой, даже если начинали с установления таргета на уровне около 4%, там редкие случаи были, больше снижали этот таргет. Речь скорее идет о снижении таргета, нежели о его повышении», — заявила Набиуллина в рамках заседания Совета Федерации. Она отметила, что изменения не предвидятся несмотря на то, что таргет был установлен давно.
Ранее Эльвира Набиуллина уже подчеркивала, что Банк России не рассматривает возможность изменения инфляционного таргета, который с 2017 года установлен на уровне 4%. Центробанк неоднократно отмечал важность сохранения стабильных ожиданий населения и бизнеса, несмотря на колебания экономической ситуации в стране и мире.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.