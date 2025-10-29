ВС РФ освободили населенный пункт Вишневое
29 октября 2025 в 15:36
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские войска освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области. Вишневое было крупным укрепрайоном ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал