Число пострадавших в Белгородской области после обстрела ВСУ выросло до 42

06 мая 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

В результате атаки ВСУ было ранено 42 человека, заявил Кузнецов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгородской области число пострадавших из-за атаки украинскими дронами увеличилось до 42 человек, из них трое дети. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Новость по теме Украина запустила беспилотники в мирных жителей Белгородской области: что известно к этому часу «По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 42 человека получили ранения», — передает ТАСС слова Кузнецова. Он добавил, что среди пострадавших есть трое детей. Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что атака произошла в районе села Березовка. В результате погибло шесть человек, 35 получили ранения, из них двое детей. Также под удар попали легковой автомобиль и две «Газели», которые перевозили сотрудников предприятия на работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области число пострадавших из-за атаки украинскими дронами увеличилось до 42 человек, из них трое дети. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. «По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 42 человека получили ранения», — передает ТАСС слова Кузнецова. Он добавил, что среди пострадавших есть трое детей. Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что атака произошла в районе села Березовка. В результате погибло шесть человек, 35 получили ранения, из них двое детей. Также под удар попали легковой автомобиль и две «Газели», которые перевозили сотрудников предприятия на работу.