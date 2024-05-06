Число пострадавших в Белгородской области после обстрела ВСУ выросло до 42

В Белгородской области число пострадавших из-за атаки украинскими дронами увеличилось до 42 человек, из них трое дети. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 42 человека получили ранения», — передает ТАСС слова Кузнецова. Он добавил, что среди пострадавших есть трое детей.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что атака произошла в районе села Березовка. В результате погибло шесть человек, 35 получили ранения, из них двое детей. Также под удар попали легковой автомобиль и две «Газели», которые перевозили сотрудников предприятия на работу.
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