Гладков: при атаке ВСУ пострадали дети

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, гладков вячеслав
Число пострадавших в результате ударов украинских дронов-камикадзе в Белгородской области достигло 35 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При атаке дронов ВСУ в районе села Березовка Белгородской области шесть человек погибли, а также пострадали 35 человек, в том числе двое детей. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Шесть человек скончались на месте от полученных травм. По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что под удар дронов попали две «ГАЗели», перевозившие сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль.

Один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, ему проводится срочная операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены бригадами скорой помощи в медицинские учреждения региона, им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают все оперативные службы, заключил губернатор.

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При атаке дронов ВСУ в районе села Березовка Белгородской области шесть человек погибли, а также пострадали 35 человек, в том числе двое детей. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «Шесть человек скончались на месте от полученных травм. По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что под удар дронов попали две «ГАЗели», перевозившие сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль. Один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, ему проводится срочная операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены бригадами скорой помощи в медицинские учреждения региона, им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают все оперативные службы, заключил губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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