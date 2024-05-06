Гладков: при атаке ВСУ пострадали дети

При атаке дронов ВСУ в районе села Березовка Белгородской области шесть человек погибли, а также пострадали 35 человек, в том числе двое детей. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Шесть человек скончались на месте от полученных травм. По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что под удар дронов попали две «ГАЗели», перевозившие сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль.
Один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, ему проводится срочная операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены бригадами скорой помощи в медицинские учреждения региона, им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают все оперативные службы, заключил губернатор.
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При атаке дронов ВСУ в районе села Березовка Белгородской области шесть человек погибли, а также пострадали 35 человек, в том числе двое детей. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «Шесть человек скончались на месте от полученных травм. По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что под удар дронов попали две «ГАЗели», перевозившие сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль. Один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, ему проводится срочная операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены бригадами скорой помощи в медицинские учреждения региона, им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают все оперативные службы, заключил губернатор.