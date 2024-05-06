Украина запустила беспилотники в мирных жителей Белгородской области: что известно к этому часу

В результате атаки дронов в Белгородской области погибли шесть человек

06 мая 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

В Белгородской области при атаке дронов на два автомобиля погибли шесть человек Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате атаки дронов ВСУ на два автомобиля в Белгородской области погибли шесть человек, еще 35 получили ранения. URA.RU в своем материале собрало всю информацию, которая известна о данном происшествии к этому часу. Что произошло ВСУ совершили атаку в Белгородской области с использованием ударных беспилотников-камикадзе. Под удар попали две «ГАЗели», перевозившие сотрудников предприятия на работу, а также один легковой автомобиль. Инцидент произошел в районе села Березовка. Погибшие и пострадавшие В результате взрыва шесть человек погибли на месте, 35 получили ранения, в том числе двое детей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, один из мужчин находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости. Расследование Следователи Следственного комитета (СК) России будут расследовать факт атаки на мирных жителей Белгородской области со стороны ВСУ. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данного преступления, заявили в СК. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших жителей. Власти уточняют информацию и принимают необходимые меры реагирования на произошедшее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате атаки дронов ВСУ на два автомобиля в Белгородской области погибли шесть человек, еще 35 получили ранения. URA.RU в своем материале собрало всю информацию, которая известна о данном происшествии к этому часу. ВСУ совершили атаку в Белгородской области с использованием ударных беспилотников-камикадзе. Под удар попали две «ГАЗели», перевозившие сотрудников предприятия на работу, а также один легковой автомобиль. Инцидент произошел в районе села Березовка. В результате взрыва шесть человек погибли на месте, 35 получили ранения, в том числе двое детей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, один из мужчин находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости. Следователи Следственного комитета (СК) России будут расследовать факт атаки на мирных жителей Белгородской области со стороны ВСУ. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данного преступления, заявили в СК. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших жителей. Власти уточняют информацию и принимают необходимые меры реагирования на произошедшее.