Украина запустила беспилотники в мирных жителей Белгородской области: что известно к этому часу

В результате атаки дронов в Белгородской области погибли шесть человек
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В Белгородской области при атаке дронов на два автомобиля погибли шесть человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки дронов ВСУ на два автомобиля в Белгородской области погибли шесть человек, еще 35 получили ранения. URA.RU в своем материале собрало всю информацию, которая известна о данном происшествии к этому часу.

Что произошло

ВСУ совершили атаку в Белгородской области с использованием ударных беспилотников-камикадзе. Под удар попали две «ГАЗели», перевозившие сотрудников предприятия на работу, а также один легковой автомобиль. Инцидент произошел в районе села Березовка.

Погибшие и пострадавшие

В результате взрыва шесть человек погибли на месте, 35 получили ранения, в том числе двое детей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, один из мужчин находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости.

Расследование

Следователи Следственного комитета (СК) России будут расследовать факт атаки на мирных жителей Белгородской области со стороны ВСУ. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данного преступления, заявили в СК.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших жителей. Власти уточняют информацию и принимают необходимые меры реагирования на произошедшее.

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В результате атаки дронов ВСУ на два автомобиля в Белгородской области погибли шесть человек, еще 35 получили ранения. URA.RU в своем материале собрало всю информацию, которая известна о данном происшествии к этому часу. ВСУ совершили атаку в Белгородской области с использованием ударных беспилотников-камикадзе. Под удар попали две «ГАЗели», перевозившие сотрудников предприятия на работу, а также один легковой автомобиль. Инцидент произошел в районе села Березовка. В результате взрыва шесть человек погибли на месте, 35 получили ранения, в том числе двое детей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, один из мужчин находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости. Следователи Следственного комитета (СК) России будут расследовать факт атаки на мирных жителей Белгородской области со стороны ВСУ. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данного преступления, заявили в СК. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших жителей. Власти уточняют информацию и принимают необходимые меры реагирования на произошедшее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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