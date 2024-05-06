Украина запустила беспилотники в мирных жителей Белгородской области: что известно к этому часу

В результате атаки дронов ВСУ на два автомобиля в Белгородской области погибли шесть человек, еще 35 получили ранения. URA.RU в своем материале собрало всю информацию, которая известна о данном происшествии к этому часу.
Что произошло
ВСУ совершили атаку в Белгородской области с использованием ударных беспилотников-камикадзе. Под удар попали две «ГАЗели», перевозившие сотрудников предприятия на работу, а также один легковой автомобиль. Инцидент произошел в районе села Березовка.
Погибшие и пострадавшие
В результате взрыва шесть человек погибли на месте, 35 получили ранения, в том числе двое детей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, один из мужчин находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости.
Расследование
Следователи Следственного комитета (СК) России будут расследовать факт атаки на мирных жителей Белгородской области со стороны ВСУ. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению данного преступления, заявили в СК.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших жителей. Власти уточняют информацию и принимают необходимые меры реагирования на произошедшее.
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