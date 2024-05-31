В московском метро эвакуируют людей после ЧП: что известно к этому часу. Видео

В московском метро пассажиров эвакуируют на станции «Спортивная»

01 июня 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

В Москве на станции «Спортивная» эвакуировали пассажиров Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU На станции метро «Спортивная» в Москве вечером 31 марта прошла эвакуация пассажиров из-за задымления. Что известно об инциденте к этому часу — материале URA.RU. Поезд остановился в метро Москвы после задымления вагона Эвакуация пассажиров произошла на станции «Спортивная» в метро Москвы вечером 31 мая. По данным дептранса, на Сокольнической линии временно прекратилось движение подземных поездов от станции «Университет» до станции «Парка культуры». Уточнялось, что произошло задымления вагона. Точные причины в дептрансе не назвали. По информации телеканал 360, поезд с пассажирами остановился в районе станции «Воробьевы горы». Одна и пассажирок сообщала телеканалу, что люди не сразу смогли выйти из вагона. Telegram-канал 112 опубликовал кадры из поезда, который остановился в московском метро. Сообщалось, что людям пришлось бить стекла, чтобы выбраться из вагона. Сведения о пострадавших Сразу после появления информации о ЧП в оперативных службах сообщили, что в метро есть пострадавшие. «Из-за ЧП в метро Москвы есть пострадавшие, люди эвакуированы из поезда. Признаков пожара в тоннеле на красной ветке пока не выявлено», — сообщили в оперативных службах ТАСС. Позже столичный дептранс опроверг информацию о пострадавших. Там уточнили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает. Официальные комментарии, причина ЧП Предварительной причиной ЧП в столичном метро является небольшая техническая неисправность. Об этом сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова. «Причина — небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте. Они проводят необходимые проверки», — заявила она в telegram-канале дептранса Москвы. По ее словам, информация о пожаре в метро является фейком. Также отмечено, что пассажирам метро ничего не угрожает, и в ближайшее время будет запущен график движения. Обстановка на станциях метро Москвы после ЧП В столичном дептрансе заявили , что после ЧП все пассажиры поезда выведены на станцию, они находятся в безопасности. Службы метрополитена и города работают в плановом режиме. Сообщается, что специалисты прилагают все усилия для восстановления и ввода в график движения на участке Сокольнической линии. На станциях «Парк культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Университет» дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Специалисты помогают пассажирам подобрать оптимальный вариант маршрутов, предлагают питьевую воду. Кроме того, гражданам помогают сориентироваться на месте сотрудники дорожного патруля ЦОДД. Они также регулируют движение для свободного проезда автобусов. В дептрансе предупредили, что вдоль закрытого участка метро работают бесплатные автобусы от станции метро «Парк культуры» до станции метро «Университет» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На станции метро «Спортивная» в Москве вечером 31 марта прошла эвакуация пассажиров из-за задымления. Что известно об инциденте к этому часу — материале URA.RU. Эвакуация пассажиров произошла на станции «Спортивная» в метро Москвы вечером 31 мая. По данным дептранса, на Сокольнической линии временно прекратилось движение подземных поездов от станции «Университет» до станции «Парка культуры». Уточнялось, что произошло задымления вагона. Точные причины в дептрансе не назвали. По информации телеканал 360, поезд с пассажирами остановился в районе станции «Воробьевы горы». Одна и пассажирок сообщала телеканалу, что люди не сразу смогли выйти из вагона. Telegram-канал 112 опубликовал кадры из поезда, который остановился в московском метро. Сообщалось, что людям пришлось бить стекла, чтобы выбраться из вагона. Сразу после появления информации о ЧП в оперативных службах сообщили, что в метро есть пострадавшие. «Из-за ЧП в метро Москвы есть пострадавшие, люди эвакуированы из поезда. Признаков пожара в тоннеле на красной ветке пока не выявлено», — сообщили в оперативных службах ТАСС. Позже столичный дептранс опроверг информацию о пострадавших. Там уточнили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает. Предварительной причиной ЧП в столичном метро является небольшая техническая неисправность. Об этом сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова. «Причина — небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте. Они проводят необходимые проверки», — заявила она в telegram-канале дептранса Москвы. По ее словам, информация о пожаре в метро является фейком. Также отмечено, что пассажирам метро ничего не угрожает, и в ближайшее время будет запущен график движения. В столичном дептрансе заявили, что после ЧП все пассажиры поезда выведены на станцию, они находятся в безопасности. Службы метрополитена и города работают в плановом режиме. Сообщается, что специалисты прилагают все усилия для восстановления и ввода в график движения на участке Сокольнической линии. На станциях «Парк культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Университет» дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Специалисты помогают пассажирам подобрать оптимальный вариант маршрутов, предлагают питьевую воду. Кроме того, гражданам помогают сориентироваться на месте сотрудники дорожного патруля ЦОДД. Они также регулируют движение для свободного проезда автобусов. В дептрансе предупредили, что вдоль закрытого участка метро работают бесплатные автобусы от станции метро «Парк культуры» до станции метро «Университет»