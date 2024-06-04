В Китае раскрыли, почему Байдена не будет на саммите по Украине в Швейцарии

Американский президент Джо Байден не будет присутствовать на предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, так как он не уверен в реальных результатах от этой встречи. Об этом пишет китайская газета Global Times.
«Возможно, США не верят, что настало время для истинного политического решения, связанного с конфликтом на Украине», — передает газета слова профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзяна. Он и ряд других китайских политологов считают, что США не возлагают больших надежд на встречу по Украине в Швейцарии. Они также предполагают, что участие американского вице-президента Камалы Харрис на встрече не имеет реальной ценности, ее присутствие просто соблюдение этикета со стороны Вашингтона.
Мирный саммит по Украине в Швейцарии пройдет в период с 15 по 16 июня. Россию на это мероприятие не пригласили. Такое решение в самой Швейцарии считают ошибкой. Некоторые страны, в частности Китай, также отказались от поездки, как и страны СНГ, передает портал 360.Ru. Сам глава США Джо Байден также ранее заявил, что не будет участвовать во встрече.
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