Запад должен перестать игнорировать открытость России к переговорам по Украине. Ведь это, в том числе, пойдет и на пользу самой Европе. Об этом пишет The American Conservative.
«Это [окончание игнорирования России в контексте переговоров] явно пойдет на пользу как Украине, так и Европе. <…> Комплексная структура европейской безопасности c учетом и России, и Украины может предоставить гарантии безопасности как Украине, так и России», — пишут авторы материала.
Журналисты также высказались на тему Стамбульских соглашений, которые обсуждались в марте 2022 года и были сорваны Западом. По версии авторов американского издания, это произошло, потому что Запад отказался предоставить Украине гарантии того, что при необходимости НАТО будет готова полноценно вступить в войну против России.
Россия неоднократно отмечала, что готова к проведению переговоров по Украине. Однако президент Владимир Зеленский высказывался против. Изначально Украина выступала за полный отказ от дипломатии с РФ, однако постепенно Зеленский начал представлять Западу свою «формулу мира», которая заключается в возвращении Киеву территории на период 1991 года, передает Life. В настоящий момент страны Европы готовятся к проведению мирного саммита по Украине в Швейцарии, который пройдет с 15 июня. Однако Россию на него не пригласили.
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