08 августа 2024

Губернатор Артамонов: Липецк подвергся массированной атаке БПЛА

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Летняя смена в детском лагере Заря. Свердловская область, dji, дрон, квадрокоптер mavic
Дроны массированно атаковали Липецк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники совершили массированную атаку на Липецк. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов на своих информационных ресурсах.

«ВНИМАНИЕ! Липецк подвергся массированной атаке БПЛА», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он также сообщил о том, что работают системы ПВО и призвал жителей укрыться в безопасном месте.

Ранее Минобороны России опубликовало видео обезвреживания дрона «Баба-яга» ВСУ в Курской области. На кадрах видно, как российский дрон сбрасывает на украинский БПЛА сеть, передает RT.

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Беспилотники совершили массированную атаку на Липецк. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов на своих информационных ресурсах. «ВНИМАНИЕ! Липецк подвергся массированной атаке БПЛА», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он также сообщил о том, что работают системы ПВО и призвал жителей укрыться в безопасном месте. Ранее Минобороны России опубликовало видео обезвреживания дрона «Баба-яга» ВСУ в Курской области. На кадрах видно, как российский дрон сбрасывает на украинский БПЛА сеть, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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