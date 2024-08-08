Губернатор Артамонов: Липецк подвергся массированной атаке БПЛА

Дроны массированно атаковали Липецк
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотники совершили массированную атаку на Липецк. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов на своих информационных ресурсах.
«ВНИМАНИЕ! Липецк подвергся массированной атаке БПЛА», —
Ранее Минобороны России опубликовало видео обезвреживания дрона «Баба-яга» ВСУ в Курской области. На кадрах видно, как российский дрон сбрасывает на украинский БПЛА сеть, передает RT.
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