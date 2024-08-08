Губернатор Артамонов: Липецк подвергся массированной атаке БПЛА

09 августа 2024 в 05:28 Размер текста - 17 +

Дроны массированно атаковали Липецк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотники совершили массированную атаку на Липецк. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов на своих информационных ресурсах. «ВНИМАНИЕ! Липецк подвергся массированной атаке БПЛА», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он также сообщил о том, что работают системы ПВО и призвал жителей укрыться в безопасном месте. Ранее Минобороны России опубликовало видео обезвреживания дрона «Баба-яга» ВСУ в Курской области. На кадрах видно, как российский дрон сбрасывает на украинский БПЛА сеть, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотники совершили массированную атаку на Липецк. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов на своих информационных ресурсах. «ВНИМАНИЕ! Липецк подвергся массированной атаке БПЛА», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он также сообщил о том, что работают системы ПВО и призвал жителей укрыться в безопасном месте. Ранее Минобороны России опубликовало видео обезвреживания дрона «Баба-яга» ВСУ в Курской области. На кадрах видно, как российский дрон сбрасывает на украинский БПЛА сеть, передает RT.