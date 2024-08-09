Под Липецком более 400 домовладений попали в зону эвакуации из-за атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок, Абатское. Ишимский район . Тюмень , эвакуация, автобус, дети, паводок, наводнение, мешок, разлив
Часть на селенных пунктов в Липецкой области эвакуируют Фото:

В Липецкой области, из-за атаки беспилотников ВСУ, 416 домовладений попадают в зону эвакуации. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«В зону эвакуации попадают 416 домовладений. В настоящий момент развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он уточнил, что в населенные пункты уже прибыли автобусы для перемещения граждан.

По данным регионального МЧС, власти намерены эвакуировать населенные пункты Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. По словам Артамонова, в регионе действует горячая линия по вопросам эвакуации.

Ранее губернатор сообщил о массированной атаке беспилотников на Липецк. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС. Также он уточнил, что из-за удара ВСУ был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Липецкой области, из-за атаки беспилотников ВСУ, 416 домовладений попадают в зону эвакуации. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов. «В зону эвакуации попадают 416 домовладений. В настоящий момент развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он уточнил, что в населенные пункты уже прибыли автобусы для перемещения граждан. По данным регионального МЧС, власти намерены эвакуировать населенные пункты Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. По словам Артамонова, в регионе действует горячая линия по вопросам эвакуации. Ранее губернатор сообщил о массированной атаке беспилотников на Липецк. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС. Также он уточнил, что из-за удара ВСУ был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...