Под Липецком более 400 домовладений попали в зону эвакуации из-за атаки БПЛА

09 августа 2024 в 07:43 Размер текста - 17 +

Часть на селенных пунктов в Липецкой области эвакуируют Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Липецкой области, из-за атаки беспилотников ВСУ, 416 домовладений попадают в зону эвакуации. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов. «В зону эвакуации попадают 416 домовладений. В настоящий момент развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он уточнил, что в населенные пункты уже прибыли автобусы для перемещения граждан. По данным регионального МЧС, власти намерены эвакуировать населенные пункты Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. По словам Артамонова, в регионе действует горячая линия по вопросам эвакуации. Ранее губернатор сообщил о массированной атаке беспилотников на Липецк. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС. Также он уточнил, что из-за удара ВСУ был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Липецкой области, из-за атаки беспилотников ВСУ, 416 домовладений попадают в зону эвакуации. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов. «В зону эвакуации попадают 416 домовладений. В настоящий момент развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Он уточнил, что в населенные пункты уже прибыли автобусы для перемещения граждан. По данным регионального МЧС, власти намерены эвакуировать населенные пункты Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. По словам Артамонова, в регионе действует горячая линия по вопросам эвакуации. Ранее губернатор сообщил о массированной атаке беспилотников на Липецк. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС. Также он уточнил, что из-за удара ВСУ был поврежден объект энергетической инфраструктуры.