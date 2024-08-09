Губернатор Артамонов заявил о пострадавших из-за атаки ВСУ на Липецкую область

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
ВСУ атаковали Липецкую область беспилотниками Фото:

Из-за атаки ВСУ на Липецкую область, предварительно, пострадали шесть человек. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка», — написал Игорь Артамонов у себя в telegram-канале. Он также уточнил, что для Липецка и Липецкого муниципального округа сохраняется красный уровень угрозы.

Ранее Артамонов сообщил о массированной атаке ВСУ по региону. В области был введен режим ЧС, также в некоторых населенных пунктах намерены провести эвакуацию.

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Из-за атаки ВСУ на Липецкую область, предварительно, пострадали шесть человек. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов. «По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка», — написал Игорь Артамонов у себя в telegram-канале. Он также уточнил, что для Липецка и Липецкого муниципального округа сохраняется красный уровень угрозы. Ранее Артамонов сообщил о массированной атаке ВСУ по региону. В области был введен режим ЧС, также в некоторых населенных пунктах намерены провести эвакуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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