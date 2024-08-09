Губернатор Артамонов заявил о пострадавших из-за атаки ВСУ на Липецкую область

09 августа 2024 в 07:58 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Липецкую область беспилотниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за атаки ВСУ на Липецкую область, предварительно, пострадали шесть человек. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов. «По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка», — написал Игорь Артамонов у себя в telegram-канале. Он также уточнил, что для Липецка и Липецкого муниципального округа сохраняется красный уровень угрозы. Ранее Артамонов сообщил о массированной атаке ВСУ по региону. В области был введен режим ЧС, также в некоторых населенных пунктах намерены провести эвакуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за атаки ВСУ на Липецкую область, предварительно, пострадали шесть человек. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов. «По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка», — написал Игорь Артамонов у себя в telegram-канале. Он также уточнил, что для Липецка и Липецкого муниципального округа сохраняется красный уровень угрозы. Ранее Артамонов сообщил о массированной атаке ВСУ по региону. В области был введен режим ЧС, также в некоторых населенных пунктах намерены провести эвакуацию.