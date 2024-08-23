Врач объяснила причину возникновения дискомфорта в горле

Отоларинголог Евсикова: причиной боли в горле могут стать пробки в миндалинах

23 августа 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Врач-отоларинголог Мария Евсикова назвала причины, которые могут вызвать дискомфорт в горле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Постоянное чувство дискомфорта в горле может появиться из-за образования пробок в миндалинах. Почему они появляются и опасно ли это для здоровья, рассказала URA.RU врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова. «Если пробки образуются в повышенном количестве или становятся большими в размере, это может вызывать дискомфорт в виде ощущения постоянного присутствия инородного тела в горле», — объяснила Евсикова. По ее словам, образование пробок в горле безопасно для здоровья, в случае если они сами выводятся из организма. Причины появления пробок в миндалинах: Патологии зубочелюстной системы: кариес или гингивит — воспалительное заболевание десен;

Несвоевременное лечение инфекционных заболеваний ротоглотки и миндалин;

Действие раздражающих факторов: сухой воздух, курение, гастроэзофагеальный рефлюкс (патология, при которой желудочное содержимое забрасывается через пищевод на слизистую верхних дыхательных путей) Лечение казеозных пробок Для лечения образовавшихся пробок лечащий врач может назначить регулярные полоскания горла с солевым раствором. В запущенной стадии может потребоваться курс промываний лакун специальным аппаратом либо шприцем с растворами антисептиков, заявила отоларинголог Евсикова. Она также подчеркнула, что в редких случаях, когда врач не может установить точную причину появления пробок, может потребоваться тонзиллэктомия — удаление небных миндалин. Это процедура назначается при условии сильного ухудшения жизни больного. Профилактика образования пробок Чтобы снизить риск повышенного образования казеозных пробок, следует придерживаться некоторых правил. Отоларинголог Евсикова посоветовала соблюдать следующие меры в качестве профилактики: Каждые полгода проходить профилактическое обследование у стоматолога:

В случае появления отрыжки и изжоги обратить к гастроэнтерологу;

При наличии таких симптомов, как заложенность носа, дискомфорт в горле, стекание слизи по задней стенке глотки на протяжении более двух недель, стоит обратиться к ЛОРу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Постоянное чувство дискомфорта в горле может появиться из-за образования пробок в миндалинах. Почему они появляются и опасно ли это для здоровья, рассказала URA.RU врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова. «Если пробки образуются в повышенном количестве или становятся большими в размере, это может вызывать дискомфорт в виде ощущения постоянного присутствия инородного тела в горле», — объяснила Евсикова. По ее словам, образование пробок в горле безопасно для здоровья, в случае если они сами выводятся из организма. Для лечения образовавшихся пробок лечащий врач может назначить регулярные полоскания горла с солевым раствором. В запущенной стадии может потребоваться курс промываний лакун специальным аппаратом либо шприцем с растворами антисептиков, заявила отоларинголог Евсикова. Она также подчеркнула, что в редких случаях, когда врач не может установить точную причину появления пробок, может потребоваться тонзиллэктомия — удаление небных миндалин. Это процедура назначается при условии сильного ухудшения жизни больного. Чтобы снизить риск повышенного образования казеозных пробок, следует придерживаться некоторых правил. Отоларинголог Евсикова посоветовала соблюдать следующие меры в качестве профилактики: