Популярная у туристов страна в Азии отменила визы для россиян

Шри-Ланка досрочно ввела упрощенный безвизовый режим для граждан РФ
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Пешеходный переход на вокзале. Тюмень , багаж, люди с сумками, туристы, туризм, жд переход, люди с багажом
Безвизовый режим на Шри-Ланке для россиян начал действовать со 2 сентября Фото:

Шри-Ланка досрочно отменила визы для граждан России, а также для граждан еще 37 стран. Новый формат начал действовать со 2 сентября, сообщил министр иностранных дел страны Али Сабри.

«Упрощенный безвизовый режим будет действовать с 2 сентября по 31 марта», — передает Newswire со ссылкой на Сабри. Ранее новый режим планировалось ввести для туристов из 35 стран мира с 1 октября.

Теперь туристам не нужно будет оформлять визу на Шри-Ланку, им будет ставиться штамп в паспорте. Подобное, по словам министра иностранных дел, поможет уменьшить заторы на визовых стойках.

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Шри-Ланка досрочно отменила визы для граждан России, а также для граждан еще 37 стран. Новый формат начал действовать со 2 сентября, сообщил министр иностранных дел страны Али Сабри. «Упрощенный безвизовый режим будет действовать с 2 сентября по 31 марта», — передает Newswire со ссылкой на Сабри. Ранее новый режим планировалось ввести для туристов из 35 стран мира с 1 октября. Теперь туристам не нужно будет оформлять визу на Шри-Ланку, им будет ставиться штамп в паспорте. Подобное, по словам министра иностранных дел, поможет уменьшить заторы на визовых стойках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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