Популярная у туристов страна в Азии отменила визы для россиян

Шри-Ланка досрочно ввела упрощенный безвизовый режим для граждан РФ

03 сентября 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Безвизовый режим на Шри-Ланке для россиян начал действовать со 2 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Шри-Ланка досрочно отменила визы для граждан России, а также для граждан еще 37 стран. Новый формат начал действовать со 2 сентября, сообщил министр иностранных дел страны Али Сабри. «Упрощенный безвизовый режим будет действовать с 2 сентября по 31 марта», — передает Newswire со ссылкой на Сабри. Ранее новый режим планировалось ввести для туристов из 35 стран мира с 1 октября. Теперь туристам не нужно будет оформлять визу на Шри-Ланку, им будет ставиться штамп в паспорте. Подобное, по словам министра иностранных дел, поможет уменьшить заторы на визовых стойках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шри-Ланка досрочно отменила визы для граждан России, а также для граждан еще 37 стран. Новый формат начал действовать со 2 сентября, сообщил министр иностранных дел страны Али Сабри. «Упрощенный безвизовый режим будет действовать с 2 сентября по 31 марта», — передает Newswire со ссылкой на Сабри. Ранее новый режим планировалось ввести для туристов из 35 стран мира с 1 октября. Теперь туристам не нужно будет оформлять визу на Шри-Ланку, им будет ставиться штамп в паспорте. Подобное, по словам министра иностранных дел, поможет уменьшить заторы на визовых стойках.