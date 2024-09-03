Популярная у туристов страна в Азии отменила визы для россиян

Безвизовый режим на Шри-Ланке для россиян начал действовать со 2 сентября
Шри-Ланка досрочно отменила визы для граждан России, а также для граждан еще 37 стран. Новый формат начал действовать со 2 сентября, сообщил министр иностранных дел страны Али Сабри.
«Упрощенный безвизовый режим будет действовать с 2 сентября по 31 марта», — передает
Теперь туристам не нужно будет оформлять визу на Шри-Ланку, им будет ставиться штамп в паспорте. Подобное, по словам министра иностранных дел, поможет уменьшить заторы на визовых стойках.
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