Минтранс предлагает выделять дополнительные кресла для пассажиров с детьми

Министерство транспорта России выступило с предложением ужесточить требования к размещению в самолетах пассажиров, путешествующих с детьми до 14 лет. Авиаперевозчиков могут обязать предоставлять взрослым с детьми соседние места, что стало ответом на многочисленные жалобы пассажиров и обращения Генпрокуратуры.
«Минтранс предложил обязать авиакомпании сажать детей до 14 лет вместе со взрослым пассажиром», — сообщает «Коммерсант». Изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП-82), предложенные Министерством транспорта, были направлены на рассмотрение в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в конце октября. Согласно информации агентства, нововведения разработаны в ответ на многочисленные жалобы пассажиров и запросы от Генеральной прокуратуры. В документе также отмечается, что исключения возможны лишь в случаях, когда на момент регистрации пассажиров не остается свободных мест для совместного размещения.
Авиакомпании выражают обеспокоенность по поводу предложений изменить текущий порядок распределения мест в самолетах, считая их чрезмерными. По мнению перевозчиков, эти изменения могут нарушить права других пассажиров, повлечь за собой рост стоимости билетов и привести к снижению доходов бюджетных авиалиний на 30% от продажи мест. Также отмечается, что некоторые подростки предпочитают сидеть в самолете отдельно от своих родителей. Как сообщает «Коммерсант», действующие на данный момент правила имеют рекомендательный характер и касаются только пассажиров, путешествующих с детьми до 12 лет.
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