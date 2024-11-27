В СВР заявили о попытках США полностью подчинить Армению

СВР: Вашингтон пытается провести в парламент Армении прозападные партии
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США пытаются повлиять на политическую ситуацию в Армении
США пытаются повлиять на политическую ситуацию в Армении Фото:

Служба внешней разведки (СВР) России обвинила Вашингтон в попытке влияния на политическую ситуацию в Армении через поддержку прозападных партий. По информации пресс-бюро СВР, целью США является обеспечение прохода этих партий в парламент на выборах 2026 года.

«Уже начата политическая „раскрутка“ прозападных партий с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 году. Этим „бескомпромиссным приверженцам демократии“ ставится задача „бить по рукам“ армянскую исполнительную власть, если та по примеру правительства соседней Грузии вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа», — передает сообщение СВР РИА Новости.

Также в СВР указывают на стремление США к полному подчинению Армении путем навязывания идеологии демократизации. При этом в начале ноября русская разведка предупредила Армению о планах Госдепа США, последствия которых будут непоправимыми. Как сообщает «Царьград», в Вашингтоне считают важным усилить воздействие на армянскую политэтику, чтобы заставить Ереван, ускорить процесс переориентации на «прозападный формат развития».

Ранее партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» заявила, что не намерена проводить досрочные выборы в парламент. По словам главы парламентской фракции объединения Айки Конджоряна, все решения об отставках в правительстве и силовых структурах Армении связаны с системными проблемами, пишет «Национальная служба новостей».

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Служба внешней разведки (СВР) России обвинила Вашингтон в попытке влияния на политическую ситуацию в Армении через поддержку прозападных партий. По информации пресс-бюро СВР, целью США является обеспечение прохода этих партий в парламент на выборах 2026 года. «Уже начата политическая „раскрутка“ прозападных партий с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 году. Этим „бескомпромиссным приверженцам демократии“ ставится задача „бить по рукам“ армянскую исполнительную власть, если та по примеру правительства соседней Грузии вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа», — передает сообщение СВР РИА Новости. Также в СВР указывают на стремление США к полному подчинению Армении путем навязывания идеологии демократизации. При этом в начале ноября русская разведка предупредила Армению о планах Госдепа США, последствия которых будут непоправимыми. Как сообщает «Царьград», в Вашингтоне считают важным усилить воздействие на армянскую политэтику, чтобы заставить Ереван, ускорить процесс переориентации на «прозападный формат развития». Ранее партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» заявила, что не намерена проводить досрочные выборы в парламент. По словам главы парламентской фракции объединения Айки Конджоряна, все решения об отставках в правительстве и силовых структурах Армении связаны с системными проблемами, пишет «Национальная служба новостей».
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