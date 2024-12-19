Блогер Литвин вместо покупки BMW 5 решил сделать ВС РФ подарок

Блогер Михаил Литвин решил вместо покупки BMW 5 решил отправить три новые машины скорой помощи в Курск и Брянск в качестве подарка для Вооруженных сил РФ. По его словам, это станет наилучшим подарком к Новому году для тех, кто в них нуждается.
«Мужики, короче, хотел себе взять новую BMW 5, но решил сделать самую правильную покупку в своей жизни... Три полностью нафаршированные [машины скорой помощи] со всем необходимым оборудованием [отправятся ВС РФ]. Две машины отправляю в Курск. Вот эту отправляю в Брянск. Новые, только с завода мне их привезли», — заявил Литвин в своем telegram-канале.
Он выразил надежду, что новые машины спасут не одну и не две жизни. Эти машины абсолютно новые и, по его мнению, станут наилучшим подарком к Новому году для тех, кто в них нуждается. Он также добавил, что ожидает получить отчеты о том, как спецтранспорт будет использоваться в различных городах. «Отчитаюсь и перед вами, ребята, всех вас обнял», — заключил он.
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