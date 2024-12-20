Мигранты бегут из Красноярского края

Красноярский край перестал привлекать мигрантов-мусульман из-за многочисленных проверок, которые устраивают иностранцам силовики. Об этом сообщил в интервью telegram-каналу «Борус» муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин.
«Число депортированных из России мигрантов увеличилось на 50%. Красноярский край не отстает от общей статистики. МВД предоставляет сводки о многочисленных рейдах, после которых мигрантов выдворяют из страны», — заявил муфтий.
При этом доля преступлений совершенных мигрантами в Красноярском крае очень мала — всего 0,8% от общего количества. По инициативе губернатора Михаила Котюкова, с 1 марта 2025 года в Красноярском крае начнет действовать закон о запрете работы мигрантов в такси, торговле алкоголем и табачной продукцией. По словам Фаткуллина, это спровоцирует новый массовый отток иностранцев из региона в другие страны.
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