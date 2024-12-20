Мигранты бегут из Красноярского края

Из-за частных проверок Красноярский край перестал привлекать мигрантов-мусульман
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Число депортированных из Красноярского края мигрантов увеличилось
Число депортированных из Красноярского края мигрантов увеличилось Фото:

Красноярский край перестал привлекать мигрантов-мусульман из-за многочисленных проверок, которые устраивают иностранцам силовики. Об этом сообщил в интервью telegram-каналу «Борус» муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин.

«Число депортированных из России мигрантов увеличилось на 50%. Красноярский край не отстает от общей статистики. МВД предоставляет сводки о многочисленных рейдах, после которых мигрантов выдворяют из страны», — заявил муфтий.

При этом доля преступлений совершенных мигрантами в Красноярском крае очень мала — всего 0,8% от общего количества. По инициативе губернатора Михаила Котюкова, с 1 марта 2025 года в Красноярском крае начнет действовать закон о запрете работы мигрантов в такси, торговле алкоголем и табачной продукцией. По словам Фаткуллина, это спровоцирует новый массовый отток иностранцев из региона в другие страны.

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Красноярский край перестал привлекать мигрантов-мусульман из-за многочисленных проверок, которые устраивают иностранцам силовики. Об этом сообщил в интервью telegram-каналу «Борус» муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин. «Число депортированных из России мигрантов увеличилось на 50%. Красноярский край не отстает от общей статистики. МВД предоставляет сводки о многочисленных рейдах, после которых мигрантов выдворяют из страны», — заявил муфтий. При этом доля преступлений совершенных мигрантами в Красноярском крае очень мала — всего 0,8% от общего количества. По инициативе губернатора Михаила Котюкова, с 1 марта 2025 года в Красноярском крае начнет действовать закон о запрете работы мигрантов в такси, торговле алкоголем и табачной продукцией. По словам Фаткуллина, это спровоцирует новый массовый отток иностранцев из региона в другие страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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