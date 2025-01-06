Как Хаяо Миядзаки сумел стать величайшим аниматором: биография, шедевры и тайны мастера

В воскресенье 5 января 2025 года легендарному японскому аниматору и режиссеру Хаяо Миядзаки исполнилось 84 года. Именно он стоял у истоков знаменитой студии анимации «Ghibli» и подарил миру гениальные, полные волшебства и глубокого смысла анимационные ленты, покорившие сердца зрителей всех возрастов. Подробнее о судьбе, творчестве и признании легендарного японского режиссера — в материале URA.RU.
От непростого детства Миядзаки к мечте
Хаяо Миядзаки родился в 1941 году в Токио, когда в мире бушевала Вторая мировая война. Его отец, Кацудзи Миядзаки, был директором авиационного завода, что во многом предопределило любовь будущего мультипликатора к летательным аппаратам и всему, что с ними связано.
Детство Миядзаки прошло в тени войны — семье приходилось часто переезжать, спасаясь от бомбардировок. А когда Хаяо было около 7 лет, его мама тяжело заболела туберкулезом позвоночника. Все эти испытания повлияли на мировоззрение мальчика и нашли отражение в его будущем творчестве.
С ранних лет Хаяо увлекался рисованием и мечтал создавать мангу — японские комиксы. Особенно его вдохновляли работы «бога манги» Осаму Тэдзуки. Но решающую роль в выборе жизненного пути сыграл советский мультфильм «Снежная королева». Именно после его просмотра Миядзаки решил стать аниматором.
Рождение легенды по имени «Ghibli» и культовые аниме Миядзаки
Окончив в 1963 году университет по специальности «политика и экономика», Миядзаки устроился на известную студию Toei в качестве художника-фазовщика. Благодаря таланту и трудолюбию он быстро продвинулся по карьерной лестнице. Важную роль в его судьбе сыграла и встреча с Исао Такахатой, ставшим другом и единомышленником. Вместе они впоследствии основали студию «Ghibli», которая обрела мировую славу.
Первой полнометражной режиссерской работой Миядзаки стал фильм «Люпен III: Замок Калиостро» (1979, рейтинг «Кинопоиска» — 7,7). Эта остросюжетная авантюрная комедия с элементами триллера о благородном авантюристе Люпене продемонстрировала фирменный стиль Миядзаки — внимание к деталям, тщательную работу с фонами, захватывающие экшен-сцены.
В 1984 году вышел фильм «Навсикая из Долины ветров» (рейтинг 8,2) — первое аниме-воплощение одноименной манги самого Миядзаки. Апокалиптическая антиутопия о мире будущего, разрушенного экологической катастрофой, затронула важнейшие темы творчества режиссера — судьбу природы, пацифизм, сильные женские образы.
В 1985 году Миядзаки и Такахата основали Studio Ghibli. Под ее именем вышли лучшие творения Миядзаки, такие как:
- «Небесный замок Лапута» (1986, рейтинг 8,3) — воздушная романтическая притча в жанре стимпанка о затерянном среди облаков городе древней цивилизации.
- «Мой сосед Тоторо» (1988, рейтинг 8,2) — трогательная добрая сказка о дружбе двух сестер с лесным духом Тоторо. Образ этого пушистого чудища стал символом студии.
- «Ведьмина служба доставки» (1989, рейтинг 8,1) — обаятельная история юной ведьмочки Кики, открывшей свой бизнес в большом городе. Фильм о взрослении и поиске себя.
- «Порко Россо» (1992, рейтинг 7,9) — полная ностальгии фантазия о благородном пилоте-свине, воюющем с воздушными пиратами. В этом аниме ярко проявился миядзаковский пацифизм.
- «Принцесса Мононоке» (1997, рейтинг 8,2) — эпическое фэнтези о противостоянии мира людей и природы. Самый мощный и трагический фильм режиссера.
- «Унесенные призраками» (2001, рейтинг 8,5) — история взросления девочки Тихиро в мире духов. Невероятно изобретательный и затягивающий фильм, принесший Миядзаки первый «Оскар».
- «Ходячий замок» (2004, рейтинг 8,3) — феерическая притча о девушке Софи и волшебнике Хауле на фоне магической войны. Прекрасная экранизация романа Дианы Уинн Джонс.
- «Рыбка Поньо на утесе» (2008, рейтинг 8,0) — сказка о любви и дружбе мальчика Сооскэ с необычной рыбкой, мечтающей стать человеком. Очаровательный и трогательный фильм.
- «Ветер крепчает» (2013, рейтинг 8,0) — история авиаконструктора Дзиро Хорикоси на фоне трагедии 30-х годов. Самая личная и пронзительная лента мастера.
Почти все эти вершинные работы отмечены высокими наградами, включая «Оскар», «Золотого медведя», призы Японской киноакадемии. А в 2014 году сам Миядзаки получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.
Фирменный стиль и главные темы в работах Миядзаки
Во всех своих работах Миядзаки последовательно раскрывает тему гармонии человека с природой и судьбы нашей планеты. Его фильмы полны неописуемо красивых пейзажей, очаровательных фантастических существ и потрясающе «живых», достоверных персонажей. Важно, что главные героини у Миядзаки — почти всегда сильные девочки и девушки, проходящие свой путь взросления.
Сам великий аниматор скромен и немногословен. Он не любит публичности, всего себя отдавая любимому делу. Вместе с женой Акэми Ота, которую встретил еще работая на студии Toei, Миядзаки живет в Токио. Старший сын пары, Горо, тоже стал мультипликатором, а младший, Кэйсукэ, выбрал профессию резчика по дереву — одна из его работ даже попала в фильм отца «Шепот сердца».
Последняя или крайняя работа Миядзаки
После 10-летнего перерыва в 2023 году Миядзаки представил полнометражный фильм «Мальчик и птица» (рейтинг Кинопоиска 7,7). Эта фантастическая драма о мальчике, потерявшем мать на войне и встретившем ее в мире говорящих животных, вновь покорила мир. Как и предыдущие шедевры аниматора, лента собрала восторженную прессу и ворох наград, включая второй персональный «Оскар» Миядзаки.
Сам режиссер допускает, что «Мальчик и птица» может стать его последней работой. Но фанаты надеются, что это не так, что мастер еще не раз удивит их. Ведь этот удивительный, вечно молодой душой Творец словно не умеет останавливаться.
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