Молодая теннисистка с Украины отказалась пожимать руку россиянке после поражения. Видео

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Во время теннисного чемпионата в США украинская спортсменка отказалась пожимать руку победившей россиянке
Во время теннисного чемпионата в США украинская спортсменка отказалась пожимать руку победившей россиянке Фото:

Молодая российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. После победы украинская спортсменка принципиально отказалась пожимать руку сопернице, отмечают журналисты.

«Свитолина после поражения не пожала руку Андреевой, обменявшись рукопожатием только с судьей», — передает sport24. Кадры были опубликованы на аккаунте WTA в соцсети X. 

В США прошли четвертьфинальные матчи теннисного турнира в Индиан-Уэллсе в женском одиночном разряде. Само мероприятие проходит с 5 по 16 марта. Его призовой фонд составляет 8,9 миллиона долларов.

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Молодая российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. После победы украинская спортсменка принципиально отказалась пожимать руку сопернице, отмечают журналисты. «Свитолина после поражения не пожала руку Андреевой, обменявшись рукопожатием только с судьей», — передает sport24. Кадры были опубликованы на аккаунте WTA в соцсети X.  В США прошли четвертьфинальные матчи теннисного турнира в Индиан-Уэллсе в женском одиночном разряде. Само мероприятие проходит с 5 по 16 марта. Его призовой фонд составляет 8,9 миллиона долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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