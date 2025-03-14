Молодая российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. После победы украинская спортсменка принципиально отказалась пожимать руку сопернице, отмечают журналисты.
«Свитолина после поражения не пожала руку Андреевой, обменявшись рукопожатием только с судьей», — передает sport24. Кадры были опубликованы на аккаунте WTA в соцсети X.
В США прошли четвертьфинальные матчи теннисного турнира в Индиан-Уэллсе в женском одиночном разряде. Само мероприятие проходит с 5 по 16 марта. Его призовой фонд составляет 8,9 миллиона долларов.
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