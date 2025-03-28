ВС РФ освободили Красное Первое в Харьковской области

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Российские военные продвинулись на фронте
Российские военные продвинулись на фронте Фото:

Бойцы ВС РФ освободили Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

«Освободили населенный пункт Красное Первое», — передает telegram-канал Минобороны. Населенный пункт находится в Харьковской области. 

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Бойцы ВС РФ освободили Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. «Освободили населенный пункт Красное Первое», — передает telegram-канал Минобороны. Населенный пункт находится в Харьковской области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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