Российские военные продвинулись на фронте
Бойцы ВС РФ освободили Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Освободили населенный пункт Красное Первое», — передает telegram-канал Минобороны. Населенный пункт находится в Харьковской области.
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