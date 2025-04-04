В Кремле ответили на вопрос о предстоящих переговорах Путина и Трампа

Песков: у Путина в графике нет разговоров с Трампом

Путин и Трамп пока не планируют созваниваться снова Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президенты России и США, Владимир Путин и Дондальд Трамп не собираются общаться в ближайшее время. Это обстоятельство раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что никаких разговоров с Трампом в графике Путина сейчас нет.

«В ближайшие дни не планируется. Пока в графике нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможных сроках планируемых переговоров.

Информация о том, что Путин и Трамп могут провести переговоры, ранее появилась в СМИ. Западное издание Politico намекнуло, что такой разговор может состояться на этой неделе или в начале следующей. Общественность ожидает новых переговоров, потому что общение между лидерами продвигается очень активно: с момента вступления Трампа в должность лидеры переговорили уже дважды.