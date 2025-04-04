В Кремле ответили на вопрос о предстоящих переговорах Путина и Трампа

Песков: у Путина в графике нет разговоров с Трампом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Саммит G20, путин владимир, трамп дональд, сток, stock
Путин и Трамп пока не планируют созваниваться снова Фото:

Президенты России и США, Владимир Путин и Дондальд Трамп не собираются общаться в ближайшее время. Это обстоятельство раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что никаких разговоров с Трампом в графике Путина сейчас нет.

«В ближайшие дни не планируется. Пока в графике нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможных сроках планируемых переговоров.

Информация о том, что Путин и Трамп могут провести переговоры, ранее появилась в СМИ. Западное издание Politico намекнуло, что такой разговор может состояться на этой неделе или в начале следующей. Общественность ожидает новых переговоров, потому что общение между лидерами продвигается очень активно: с момента вступления Трампа в должность лидеры переговорили уже дважды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенты России и США, Владимир Путин и Дондальд Трамп не собираются общаться в ближайшее время. Это обстоятельство раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что никаких разговоров с Трампом в графике Путина сейчас нет. «В ближайшие дни не планируется. Пока в графике нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможных сроках планируемых переговоров. Информация о том, что Путин и Трамп могут провести переговоры, ранее появилась в СМИ. Западное издание Politico намекнуло, что такой разговор может состояться на этой неделе или в начале следующей. Общественность ожидает новых переговоров, потому что общение между лидерами продвигается очень активно: с момента вступления Трампа в должность лидеры переговорили уже дважды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...