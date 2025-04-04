В Кремле объяснили, кому присвоят статус ветерана боевых действий в Курской области

В законе, в соответствии с которым всем бойцам, освобождавшим Курскую область, присваивают звание ветерана боевых действий, учтены все нюансы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь идет о выполнении поручения президента <...> Конечно, там учтены все нюансы, связанные с ситуацией вокруг Курской области», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что в Кремле удовлетворены принятием закона, который касается многих людей, героически несущих службу и борющихся за освобождение российской территории.
Закон был принят Госдумой 3 апреля. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил решить вопрос о том, как присваивается статус ветерана тем бойца, которые освобождают Курскую область в рамках контртеррористической операции.
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