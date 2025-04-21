В соцсетях обсуждают фейк про инопланетянина, найденного в Комсомольске-на-Амуре

В социальных сетях обсуждают фотографии тела инопланетянина, обнаруженного в Комсомольске-на-Амуре. Однако на самом деле это фейк и он был был опровергнут еще в 2011 году. Изображения, привлекшие внимание пользователей, оказались скриншотами с видеоролика, опубликованного на YouTube более десяти лет назад. Об этом URA.RU сообщает в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«В Комсомольске-на-Амуре двое мужчин наткнулись на тело инопланетянина. Согласно свидетельствам, вскоре после этого на место события прибыли люди с оружием, которые объявили себя работниками комиссии по безопасности. Они увезли тело и затем стали утверждать, что его никогда не существовало», — говорится в одном из таких постов. Однако используемые в сообщениях изображения взяты со старого фейкового видео.
Оригинальный ролик впервые появился в сети в 2011 году, его герои — двое друзей из поселка Каменское в Бурятии. Как сообщает «Пятый канал», вокруг этой истории возникла целая легенда: якобы в результате крушения неопознанного летающего объекта на место происшествия прибыли специальные службы, которые изъяли все находки, а инопланетянин случайно оказался у местных жителей. В материале также отмечается, что после визита сотрудников правоохранительных органов создатели муляжа признались, что их история была всего лишь розыгрышем.
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