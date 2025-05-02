Умер экс-участник «Арии»

В Бельгии скончался экс-участник «Арии» и первый барабанщик группы «Мастер» Игорь Молчанов. О его смерти сообщили представители последней группы.
«Друзья, мы получили печальную новость из Бельгии. Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы „Мастер“», — говорится в telegram-канале группы. Сооснователь коллектива Алик Грановский рассказал, что познакомился с Игорем в 1983 году, еще до его карьеры в «Арии». Он отметил выдающийся вклад Молчанова в создание группы «Мастер» и записи первых двух альбомов.
По его словам, после европейских гастролей в 1991 году Игорь остался в Бельгии, где и проживал до сегодняшнего дня. Грановский выразил соболезнования близким Молчанова. Информация о дате и месте прощания с музыкантом пока не раскрывается.
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