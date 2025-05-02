Умер экс-участник «Арии»

Умер барабанщик Игорь Молчанов
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Молчанов с 1991 года проживал в Бельгии
Молчанов с 1991 года проживал в Бельгии Фото:

В Бельгии скончался экс-участник «Арии» и первый барабанщик группы «Мастер» Игорь Молчанов. О его смерти сообщили представители последней группы.

«Друзья, мы получили печальную новость из Бельгии. Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы „Мастер“», — говорится в telegram-канале группы. Сооснователь коллектива Алик Грановский рассказал, что познакомился с Игорем в 1983 году, еще до его карьеры в «Арии». Он отметил выдающийся вклад Молчанова в создание группы «Мастер» и записи первых двух альбомов.

По его словам, после европейских гастролей в 1991 году Игорь остался в Бельгии, где и проживал до сегодняшнего дня. Грановский выразил соболезнования близким Молчанова. Информация о дате и месте прощания с музыкантом пока не раскрывается.

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В Бельгии скончался экс-участник «Арии» и первый барабанщик группы «Мастер» Игорь Молчанов. О его смерти сообщили представители последней группы. «Друзья, мы получили печальную новость из Бельгии. Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы „Мастер“», — говорится в telegram-канале группы. Сооснователь коллектива Алик Грановский рассказал, что познакомился с Игорем в 1983 году, еще до его карьеры в «Арии». Он отметил выдающийся вклад Молчанова в создание группы «Мастер» и записи первых двух альбомов. По его словам, после европейских гастролей в 1991 году Игорь остался в Бельгии, где и проживал до сегодняшнего дня. Грановский выразил соболезнования близким Молчанова. Информация о дате и месте прощания с музыкантом пока не раскрывается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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