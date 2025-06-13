В Саратове и Тамбове временно закрыли небо

Аэропорты временно не принимают рейсы
Аэропорты Саратова и Тамбова временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом заявили в Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск введены в аэропортах: Саратов и Тамбов», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Из-за чего вводятся ограничения, не уточняется.
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