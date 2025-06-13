В Саратове и Тамбове временно закрыли небо

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Аэропорты временно не принимают рейсы
Аэропорты временно не принимают рейсы Фото:

Аэропорты Саратова и Тамбова временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом заявили в Росавиации. 

«Временные ограничения на прием и выпуск введены в аэропортах: Саратов и Тамбов», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Из-за чего вводятся ограничения, не уточняется. 

Ранее Над Крымом и Симферополем прогремело несколько взрывов. А в Белгородской области МЧС предупредило местных жителей об атаке БПЛА. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. 

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Аэропорты Саратова и Тамбова временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом заявили в Росавиации.  «Временные ограничения на прием и выпуск введены в аэропортах: Саратов и Тамбов», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Из-за чего вводятся ограничения, не уточняется.  Ранее Над Крымом и Симферополем прогремело несколько взрывов. А в Белгородской области МЧС предупредило местных жителей об атаке БПЛА. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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