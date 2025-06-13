От праздника пивовара до дня донора: что отмечают 14 июня в России и мире

По всему миру 14 июня отмечают сразу несколько интересных и необычных праздников. Пока в России поздравляют пивоваров, а по всей планете отмечают банный день, в православных храмах вспоминают преподобного Дионисия Глушицкого. О том, какие праздники выпадают на 14 июня 2025 — в материале URA.RU.
Праздники в России 14 июня 2025
День пивовара в России
Ежегодно во вторую субботу июня, которая в этом году выпадает на 14 число, в России отмечается профессиональный праздник работников пивоваренной отрасли — День пивовара. Этот праздник был учрежден в 2003 году по инициативе Союза российских пивоваров. В честь праздника ежегодно проводятся мероприятия, посвященные истории и традициям пивоварения: устраиваются дегустации различных сортов пива, мастер-классы и экскурсии по пивоваренным предприятиям.
День работника миграционной службы России
Ежегодно 14 июня отмечают свой профессиональный праздник сотрудники миграционной службы России. Именно в этот день в 1992 году была создана Федеральная миграционная служба, которая занималась вопросами миграции, оформлением документов для иностранных граждан и решением других вопросов, связанных с пребыванием иностранцев на территории страны.
День мебельщика
Еще один профессиональный праздник, который отмечается в России 14 июня — День мебельщика. Его отмечают работники мебельной промышленности: дизайнеры, конструкторы, технологи и мастера-изготовители мебели. Праздник подчеркивает важность профессии мебельщика и позволяет выразить благодарность людям, создающим комфорт и уют в домах и офисах.
Международные праздники 14 июня 2025
Всемирный день донора крови
Ежегодно 14 июня во всем мире отмечается Всемирный день донора крови. Этот праздник был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 2005 году. Дата выбрана не случайно: именно 14 июня родился Карл Ландштейнер — австрийский врач и ученый, открывший группы крови человека. Цель праздника — привлечь внимание общества к необходимости регулярного донорства крови и выразить благодарность добровольным донорам за их помощь в спасении человеческих жизней.
Международный день блогера
Также в этот день отмечается Международный день блогера — праздник всех людей, ведущих соцсети и делящихся своими мыслями, знаниями и опытом с интернет-аудиторией. Праздник призван подчеркнуть значимость блогерского сообщества как важного источника информации и коммуникации в современном мире.
Международный банный день
Ежегодно 14 июня отмечают Международный банный день — праздник любителей саун и спа-процедур во всем мире. В этот день принято посещать бани и сауны и устраивать тематические вечеринки. Цель праздника — популяризация здорового образа жизни, привлечение внимания к пользе банных процедур для здоровья человека, а также сохранение традиций народов мира.
Православные праздники 14 июня 2025
День памяти преподобного игумена Дионисия Глушицкого
Преподобный Дионисий Глушицкий — один из почитаемых русских святых, живших в XIV — начале XV века. Родился он в Вологде, с ранних лет почувствовал призвание к монашеской жизни и подвигу молитвы. Преподобный Дионисий основал несколько монастырей, среди которых наиболее известен Глушицкий Покровский монастырь в Вологодской области. Он отличался строгой аскетической жизнью, смирением и подвижничеством, был духовным наставником для многих монахов и мирян. Святой Дионисий Глушицкий прославился своей мудростью, духовными наставлениями и чудесами, которые происходили по его молитвам. В день его памяти верующие приходят в храмы, молятся о духовной помощи и укреплении в вере.
День памяти преподобного Агапита Печерского
Также 14 июня православная церковь чтит память преподобного Агапита Печерского. Святой Агапит жил в XI веке и был иноком Киево-Печерского монастыря. Он известен как искусный врачеватель, который лечил людей молитвой и травами, не беря никакой платы за свои труды. Святой Агапит прославился своей добротой, милосердием и состраданием к больным и нуждающимся. По его молитвам происходили многочисленные исцеления больных людей. Сегодня верующие обращаются к Агапиту Печерскому с молитвами о здоровье, исцелении от болезней и укреплении веры.
Народный праздник 14 июня 2025
Устин — Брусничные губы: приметы и традиции
14 июня на Руси отмечали день Устина, связывая с ним важные земледельческие приметы. Особое внимание крестьяне уделяли восходу солнца. Если утро было ясным, а лучи свободно освещали поля, верили, что рожь уродится густой и золотистой: «Красное утро на Устина — рожь красно открасуется», приговаривали крестьяне. Дождливый рассвет тоже сулил добрый урожай, но не хлеба, а льна и конопли.
В этот день старались не ставить заборы вокруг огорода — считалось, что это может навлечь пожар. «На Устина не городи тына», — предупреждали старики. У девушек на праздник были свои обычаи. Если нужно было отвязаться от надоедливого ухажера, следовало сорвать ветку ивы и воткнуть ее между своими и его следами. А вот с любимым человеком в этот вечер полагалось провести время — тогда в будущем ожидалось семейное благополучие.
Знаменитости, родившиеся 14 июня
- Че Гевара (1928–1967) — знаменитый революционер и политический деятель латиноамериканского происхождения, один из лидеров Кубинской революции. До сих пор он является символом борьбы за свободу и справедливость во всем мире.
- Дональд Трамп (род. 1946) — американский предприниматель и политик, 45-й президент США (2017–2021). Известен своими громкими заявлениями и нестандартными политическими решениями.
- Александр Сокуров (род. 1951) — выдающийся российский режиссер кино и сценарист, автор таких фильмов как «Русский ковчег», «Фауст», «Молох». Лауреат множества международных наград.
- Боя Джордж (род. 1961) — британский певец, музыкант и автор песен, лидер группы Culture Club.
- Стеффи Граф (род. 1969) — легендарная немецкая теннисистка, многократная победительница турниров Большого шлема, олимпийская чемпионка.
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