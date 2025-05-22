«Глупость человеческая»: отец шоумена Реввы прокомментировал получение сыном гражданства РФ

Отец шоумена Александра Реввы, Владимир, прокомментировал получение сыном российского гражданства, отметив, что до сих пор считает его предателем из-за разногласий из-за украинского конфликта. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.
«Я считаю [метания Александра Реввы] глупостью человеческой — это моя точка зрения», — заявил Владимир, комментируя получение сыном российского гражданства. Его слова передает telegram-канал Mash на Донбассе.
Он подчеркнул, что после 2014 года Ревва перестал приезжать в Донбасс, а с началом спецоперации и вовсе уехал из России. Несмотря на возвращение и получение российского гражданства, отношения между отцом и сыном остаются напряженными — они по-прежнему не общаются.
При этом Владимир добавил, что все же следит за творчеством своего сына Реввы и надеется на восстановление отношений. Он отметил, что увидел новость о получении сыном гражданства РФ и продолжает ждать, что в какой-то момент шоумен захочет с ним поговорить.
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