«Глупость человеческая»: отец шоумена Реввы прокомментировал получение сыном гражданства РФ

Mash: отец Реввы считает метания сына из-за Украины глупостью
© Служба новостей «URA.RU»
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Отец Александра Реввы (на фото) Владимир раскритиковал сына за получение гражданства РФ после предательства страны
Отец Александра Реввы (на фото) Владимир раскритиковал сына за получение гражданства РФ после предательства страны Фото:

Отец шоумена Александра Реввы, Владимир, прокомментировал получение сыном российского гражданства, отметив, что до сих пор считает его предателем из-за разногласий из-за украинского конфликта. Об этом он рассказал в беседе с журналистами. 

«Я считаю [метания Александра Реввы] глупостью человеческой — это моя точка зрения», — заявил Владимир, комментируя получение сыном российского гражданства. Его слова передает telegram-канал Mash на Донбассе. 

Он подчеркнул, что после 2014 года Ревва перестал приезжать в Донбасс, а с началом спецоперации и вовсе уехал из России. Несмотря на возвращение и получение российского гражданства, отношения между отцом и сыном остаются напряженными — они по-прежнему не общаются.

При этом Владимир добавил, что все же следит за творчеством своего сына Реввы и надеется на восстановление отношений. Он отметил, что увидел новость о получении сыном гражданства РФ и продолжает ждать, что в какой-то момент шоумен захочет с ним поговорить.

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Отец шоумена Александра Реввы, Владимир, прокомментировал получение сыном российского гражданства, отметив, что до сих пор считает его предателем из-за разногласий из-за украинского конфликта. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.  «Я считаю [метания Александра Реввы] глупостью человеческой — это моя точка зрения», — заявил Владимир, комментируя получение сыном российского гражданства. Его слова передает telegram-канал Mash на Донбассе.  Он подчеркнул, что после 2014 года Ревва перестал приезжать в Донбасс, а с началом спецоперации и вовсе уехал из России. Несмотря на возвращение и получение российского гражданства, отношения между отцом и сыном остаются напряженными — они по-прежнему не общаются. При этом Владимир добавил, что все же следит за творчеством своего сына Реввы и надеется на восстановление отношений. Он отметил, что увидел новость о получении сыном гражданства РФ и продолжает ждать, что в какой-то момент шоумен захочет с ним поговорить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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