Жителей Владимирской области эвакуируют из-за украинских дронов

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Опасность БПЛА объявлена в округе Муром
Опасность БПЛА объявлена в округе Муром Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во Владимирской области проводится эвакуация населения в связи с обнаружением беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. 

«Беспилотная опасность в округе Муром. Непосредственно в зоне появления БПЛА ранее была проведена эвакуация», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что информация о текущей ситуации будет уточняться, и призвал жителей сохранять бдительность.

В ночь на понедельник, 26 мая, российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали два БПЛА самолетного типа в воздушном пространстве Владимирской области. Сообщения данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

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Во Владимирской области проводится эвакуация населения в связи с обнаружением беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.  «Беспилотная опасность в округе Муром. Непосредственно в зоне появления БПЛА ранее была проведена эвакуация», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что информация о текущей ситуации будет уточняться, и призвал жителей сохранять бдительность. В ночь на понедельник, 26 мая, российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали два БПЛА самолетного типа в воздушном пространстве Владимирской области. Сообщения данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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