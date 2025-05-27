Жителей Владимирской области эвакуируют из-за украинских дронов

Во Владимирской области проводится эвакуация населения в связи с обнаружением беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
«Беспилотная опасность в округе Муром. Непосредственно в зоне появления БПЛА ранее была проведена эвакуация», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что информация о текущей ситуации будет уточняться, и призвал жителей сохранять бдительность.
В ночь на понедельник, 26 мая, российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали два БПЛА самолетного типа в воздушном пространстве Владимирской области. Сообщения данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют.
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