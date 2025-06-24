В МИД РФ анонсировали новый раунд переговоров с США

Замглавы МИД РФ Рябков: Россия и США проведут третий раунд консультаций
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Рябков рассказал о третьем раунде консультаций между РФ и США
Рябков рассказал о третьем раунде консультаций между РФ и США Фото:
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Третий раунд консультаций между Россией и Соединенными Штатами по вопросам, вызывающим напряженность в двусторонних отношениях, планируется провести в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отметив, что американская сторона относится серьезно к этому вопросу.

«Мы думаем, что третий раунд двусторонних консультаций по „раздражителям“, как мы их называем, должен состояться в обозримой перспективе», — заявил дипломат, передает издание «Известия». Он отметил, что дата и место проведения еще требуют согласования, и эта работа будет продолжена. При этом он подчеркнул, что американская сторона также признает важность дальнейших совместных усилий.

Точная дата третьего раунда переговоров между Россией и США пока не согласована, однако обе стороны признают необходимость продолжения диалога по вопросам, вызывающим разногласия. Консультации проходят на фоне сохраняющейся напряженности в двусторонних отношениях. В Кремле сообщали, что скоро «появится ясность» с проведением следующего раунда переговоров, передает RT.

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Третий раунд консультаций между Россией и Соединенными Штатами по вопросам, вызывающим напряженность в двусторонних отношениях, планируется провести в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отметив, что американская сторона относится серьезно к этому вопросу. «Мы думаем, что третий раунд двусторонних консультаций по „раздражителям“, как мы их называем, должен состояться в обозримой перспективе», — заявил дипломат, передает издание «Известия». Он отметил, что дата и место проведения еще требуют согласования, и эта работа будет продолжена. При этом он подчеркнул, что американская сторона также признает важность дальнейших совместных усилий. Точная дата третьего раунда переговоров между Россией и США пока не согласована, однако обе стороны признают необходимость продолжения диалога по вопросам, вызывающим разногласия. Консультации проходят на фоне сохраняющейся напряженности в двусторонних отношениях. В Кремле сообщали, что скоро «появится ясность» с проведением следующего раунда переговоров, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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