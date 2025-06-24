24 июня 2025

Великобритания готовится к войне на своей территории

© Служба новостей «URA.RU»
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В Британии официально объявили о планах подготовки к войне на своей территории
В Британии официально объявили о планах подготовки к войне на своей территории Фото:

Великобритания впервые за долгие годы призвала готовиться к возможной войне на собственной территории. Об этом говорится в новой стратегии национальной безопасности, опубликованной британским правительством.

«Впервые за многие годы нам нужно активно готовиться к возможной угрозе непосредственно на территории Великобритании, в том числе в условиях потенциального военного конфликта», — говорится в документе. Разработчики стратегии связывают это с действиями России на Украине.

В тексте документа Россия упоминается 28 раз. В опубликованном ранее, 2 июня, стратегическом оборонном обзоре британское правительство назвало Россию «непосредственной и насущной угрозой» для страны. Российское посольство в Лондоне категорически отвергло эти обвинения.

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Великобритания впервые за долгие годы призвала готовиться к возможной войне на собственной территории. Об этом говорится в новой стратегии национальной безопасности, опубликованной британским правительством. «Впервые за многие годы нам нужно активно готовиться к возможной угрозе непосредственно на территории Великобритании, в том числе в условиях потенциального военного конфликта», — говорится в документе. Разработчики стратегии связывают это с действиями России на Украине. В тексте документа Россия упоминается 28 раз. В опубликованном ранее, 2 июня, стратегическом оборонном обзоре британское правительство назвало Россию «непосредственной и насущной угрозой» для страны. Российское посольство в Лондоне категорически отвергло эти обвинения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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