Министерство обороны России опубликовало кадры, демонстрирующие уничтожение двух тяжелых коптеров ВСУ операторами FPV-дронов группировки войск «Север» в зоне специальной военной операции в Харьковской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«На кадрах объективного контроля операторы FPV-дронов группировки войск „Север“ уничтожили два тяжелых коптера боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области тараном в воздухе», — заявили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что военнослужащие группировки продолжают отрабатывать тактику выслеживания и уничтожения тяжелых коптеров ВСУ, круглосуточно дежуря в небе, выявляя вражеские ударные дроны с системами сброса мин или выстрелов и оперативно поражая их.
Согласно информации Минобороны, расчеты боевых беспилотников группировки «Север» ведут постоянное наблюдение. Они вскрывают действия противника и наносят удары по воздушным целям.
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