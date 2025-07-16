Выслежены и уничтожены: бойцы «Севера» стерли с неба тяжелые коптеры ВСУ. Видео

Минобороны: российские дроны уничтожили два тяжелых коптера ВСУ
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ВС РФ уничтожают коптеры ВСУ в Харьковской области
ВС РФ уничтожают коптеры ВСУ в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России опубликовало кадры, демонстрирующие уничтожение двух тяжелых коптеров ВСУ операторами FPV-дронов группировки войск «Север» в зоне специальной военной операции в Харьковской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«На кадрах объективного контроля операторы FPV-дронов группировки войск „Север“ уничтожили два тяжелых коптера боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области тараном в воздухе», — заявили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что военнослужащие группировки продолжают отрабатывать тактику выслеживания и уничтожения тяжелых коптеров ВСУ, круглосуточно дежуря в небе, выявляя вражеские ударные дроны с системами сброса мин или выстрелов и оперативно поражая их.

Согласно информации Минобороны, расчеты боевых беспилотников группировки «Север» ведут постоянное наблюдение. Они вскрывают действия противника и наносят удары по воздушным целям.

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Министерство обороны России опубликовало кадры, демонстрирующие уничтожение двух тяжелых коптеров ВСУ операторами FPV-дронов группировки войск «Север» в зоне специальной военной операции в Харьковской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «На кадрах объективного контроля операторы FPV-дронов группировки войск „Север“ уничтожили два тяжелых коптера боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области тараном в воздухе», — заявили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что военнослужащие группировки продолжают отрабатывать тактику выслеживания и уничтожения тяжелых коптеров ВСУ, круглосуточно дежуря в небе, выявляя вражеские ударные дроны с системами сброса мин или выстрелов и оперативно поражая их. Согласно информации Минобороны, расчеты боевых беспилотников группировки «Север» ведут постоянное наблюдение. Они вскрывают действия противника и наносят удары по воздушным целям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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