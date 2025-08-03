Бывший муж Анжелики Агурбаш не дает ей выйти замуж в четвертый раз

Российская певица, актриса, модель Анжелика Агурбаш рассказала, что собирается выйти замуж в четвертый раз. Однако мешает ей это сделать ее бывший супруг, который, как считает телеведущая, пытается помешать ей обрести счастье.
«Есть люди, которым не хочется, чтобы я была счастливой в этом мире, в этой жизни. Люди, которые надеялись на то, что я буду нищей, одинокой, приползу на коленях и так далее. <...> Пытающиеся испортить мне и мою карьеру, и мою жизнь. Тем более они все следят за мной, за моими соцсетями», — рассказала Агурбаш, отвечая на вопрос, почему она не раскрыла общественности имя своего нового избранника. Ее слова приводит StarHit.
Актриса также вспомнила о трудностях, которые ей пришлось пережить после резонансного разрыва с Николаем Агурбашем. По словам певицы, бывший муж проявлял по отношению к ней жестокость и деспотизм, тогда как сам Агурбаш утверждал, что причиной конфликтов стала «звездная болезнь» супруги. В результате их союз завершился официальным разводом, сопровождавшимся судебными тяжбами и взаимными обвинениями, активно обсуждавшимися в медиа.
Сейчас же 55-летняя певица уже определилась с датой свадьбы, однако и это она держит в секрете. Она подчеркнула, что торжество будет скромным. На нем будут присутствовать чуть больше 70 гостей.
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