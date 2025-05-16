Финансовый крах, конфликт с Киркоровым и скандальный развод: Анжелике Агурбаш — 55

В биографии Анжелики Агурбаш — советской и белорусской исполнительницы, заслуженной артистки Республики Беларусь — ключевую роль сыграли не только творческие достижения, но и целый калейдоскоп скандалов. От конфликта в группе «Верасы» до политического преследования. Она не скрывала драматичных подробностей личной жизни и финансовых потерь. Кроме того, ее громкие споры с Филиппом Киркоровым и конфликт вокруг шубной коллекции надежно закрепили за ней репутацию скандальной фигуры. Подробнее — в материале URA.RU.
Детство Анжелики Агурбаш
Анжелика Ялинская родилась 17 мая 1970 года в Минске в семье служащих Валентины и Анатолия Ялинских. Родители к искусству отношения не имели, а когда Лике было 10 лет, отец ушел из семьи, и мать одна воспитывала ее и младшего брата.
Уже в самом раннем возрасте маленькая Лика проявляла неординарные творческие способности. Как сказано на официальном сайте певицы, она самого детства знала, что ее жизнь будет связана со сценой. В полгода пыталась напевать мелодии, а в шесть устраивала домашние концерты, подражая эстрадным звездам.
В школьные годы, совмещая обычную учебу, занималась сразу в нескольких направлениях: обучалась игре на фортепиано, брала уроки вокала и играла в театральной студии. Также входила в состав танцевального ансамбля «Вязанка», с которым выступала на конкурсах.
Юность будущей звезды
В 16 лет она случайно попала в кино: на улице к ней подошла ассистентка режиссера и пригласила на кинопробы. Вместо массовки Лике доверили главную роль в фильме Александра Ефремова «Экзамен для директора». После школы она поступила в Минский театрально-художественный институт.
В 1988 году Анжелика победила в первом в БССР конкурсе красоты «Мінская прыгажуня», что сделало ее имя известным не только в Минске. Позже она стала лауреатом фестивалей «Славянский базар» и «Золотой шлягер», где получила первый серьезный опыт работы на сцене и в студии.
Изданию «Комсомольская правда» она признавалась, что после окончания института, в 1990 году, она хотела стать актрисой театра и кино. Но будущую звезду пригласили в известный белорусский ансамбль «Верасы», где она работала до 1995 года под сценическим именем Лика Ялинская. Уход из коллектива, как поясняла сама исполнительница, был продиктован желанием самостоятельного развития и разногласиями с руководством по репертуару. По словам коллег, ее выход сопровождался затянувшимся спором: Ялинской запретили забрать сценические костюмы, сшитые за пять лет работы.
Личная жизнь и семейные драмы Анжелики Агурбаш
В 2022 году в откровенном интервью Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» Анжелика Агурбаш впервые решилась рассказать свою личную историю без прикрас. Артистка откровенно поведала о четырех мужчинах, с которыми ее связывали серьезные отношения, не утаив болезненных подробностей и эмоциональных переживаний.
Первый муж: Игорь Ленев
Впервые Анжелика вышла замуж в 1988 году за актера и театрального режиссера Игоря Ленева, который был старше нее на 12 лет. Это был роман на почве творческой близости, совместной работы, увлечения театром. Однако семейная жизнь оказалась далека от гармонии.
Брак просуществовал всего два года. Разрыв произошел вскоре после того, как Анжелика случайно обнаружила любовное письмо мужа, адресованное другой женщине. По ее признанию в программе «Судьба человека», это стало для нее шоком и первым серьезным предательством в личной жизни.
Сожитель: Валерий Бизюк
После развода певица несколько лет провела в отношениях с культуристом Валерием Бизюком. Их отношения продлились около шести лет и были непростыми. Валерий активно занимался бизнесом, в который, по словам Анжелики, вложил все ее накопленные средства.
«Если бы в моей жизни тогда все было спокойно и солнечно — этот человек просто не появился бы рядом», — откровенно признавалась Анжелика. — «Я не имела права распоряжаться даже собственными деньгами. Настолько, что не могла отправить маме даже 100 долларов».
В итоге проект оказался провальным, и певица осталась буквально без копейки, находясь при этом на последних сроках беременности. В 1997 году у пары родился сын Никита. Однако отношения с отцом у мальчика не сложились — он не общался с Валерием более пятнадцати лет. Сама Агурбаш признается, что тогда осталась с ребенком на руках, без поддержки, денег и стабильности.
Второй муж: Николай Агурбаш
Второй официальный брак Анжелики начался в 2001 году — ее избранником стал белорусский предприниматель Николай Агурбаш, владелец мясоперерабатывающего холдинга, известный как «колбасный король». Он не только стал ее мужем, но и продюсером: активно инвестировал в ее музыкальную карьеру, помогал организовывать выступления, съемки клипов, продвижение на российской сцене.
Первое время их союз казался крепким и гармоничным, однако за фасадом благополучия скрывалась психологическая нестабильность. «Настал очень острый момент в жизни, когда я терпела-терпела, но вдруг поняла, что все — еще чуть-чуть, и я умру. В этот момент я просто сняла кольцо и сказала: „Все, я больше не могу быть твоей женой“, — рассказывала артистка журналу „ОК“.
Как рассказывала сама Анжелика, последние три года совместной жизни стали настоящим адом: постоянные скандалы, эмоциональное давление, срывы, госпитализация. Николай упрекал ее в «звездной болезни», в то время как она чувствовала, что теряет себя.
«Я выходила замуж за достойного мужчину, уверенного промышленника, который внушал спокойствие. Он обещал, что с этого дня мои заботы закончились. Но именно с этого момента они только начались», — поделилась певица в эфире программы .
Их развод в 2012 году обернулся тяжелым судебным процессом: Николай объявил брак недействительным, переоформил все общие активы на подконтрольные ему фирмы. В результате Анжелика осталась без имущества, без финансовой поддержки и с множеством юридических проблем.
Помолвка с Анатолием Побияхо
В 2012 году, после развода, в ее жизни появился новый мужчина — казахстанский предприниматель Анатолий Побияхо. Их отношения развивались стремительно: влюбленные строили планы на совместную жизнь, выбирали место для свадьбы. Церемонию планировали провести в замке на севере Италии.
Однако незадолго до торжества Анатолий внезапно изменил условия — он настоял на подписании брачного контракта и потребовал вернуть подаренное им 5-каратное голубое кольцо. Это стало неожиданным поворотом, и свадьба была отменена. Анжелика призналась, что почувствовала себя «преданной и униженной». Окончательно отношения завершились в 2015 году, и она рассталась с надеждой на новое семейное счастье.
Личная жизнь Анжелики Агурбаш — это череда сложных, драматичных историй, каждая из которых оставила глубокий след. Вопреки всему, она сохранила достоинство, силу и веру в себя, продолжив карьеру и воспитание сына.
Судебные споры в шоу?бизнесе
Конфликт с Филиппом Киркоровым
В 2007 году Анжелика подала в суд на Филиппа Киркорова за «публичные оскорбления»: после гастролей в Минске Киркоров обозвал ее «завистливой предательницей». Несмотря на признания Киркорова в симпатии, помириться сторонам так и не удалось.
Интересно, что двумя годами ранее, на песенном конкурсе» Евровидение» в 2005 году Агурбаш представила Беларусь с песней «Love Me Tonight» в первом полуфинале, а Киркоров был ее продюсером. Но, по словам артистки, конфликт зарождался уже тогда.
Скандал вокруг шуб
В 2018 году певица взяла на реализацию коллекцию шуб у белорусского «Белкоопвнешторга», но не возвращала их более года, требуя гонорар за продюсирование и рекламу. В «Секрете на миллион» она с горечью заявляла: «Заплатите мне за три года работы, и я верну коллекцию». Суд постановил вернуть шубы, однако конфликт затянулся и продолжает обсуждаться в СМИ.
Политическое давление и уголовные дела
После серии протестных акций в Беларуси Анжелика поддержала оппозицию и участвовала в солидарных мероприятиях, за что в сентябре 2020 года была задержана в Москве. В июне 2021 года белорусская прокуратура возбудила против нее уголовные дела по статьям «Разжигание вражды» и «Оскорбление президента Лукашенко», угрожая лишением свободы до 12 лет. Белорусские власти потребовали ее экстрадиции, а певица ответила на обвинения: «Грэмми дается только самым заслуженным».
Чем сейчас занимается Анжелика Агурбаш
На сегодняшний день Анжелика Агурбаш продолжает жить и работать в России: выступает на сцене, выпускает новые проекты и периодически появляется в ток?шоу. Тем не менее скандальный фон ее карьеры остается неотъемлемой частью публичного образа и еще долго будет предметом обсуждений в медиа.
Актриса, пережившая не раз опасные для жизни моменты, эмоциональные срывы и знакомая с голодом не понаслышке, готовится выйти замуж. Об этом она рассказала журналистам в пресс-центре агентства «Национальная служба новостей». По ее словам, этот брак — первый по-настоящему осознанный и искренний. Свадебные торжества пройдут в начале июля сразу в двух городах России.
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