В Центральном парке инновационного центра «Сколково» 15 августа стартовал Кубок Мэра Москвы по гонкам дронов — первое в России официальное международное состязание такого формата. В состязании, которое продлится два дня приняли участие 16 команд из 11 стран. Как прошел первый день уникального для страны мероприятия — в фоторепортаже URA.RU.

Как проходит гонка дронов

Турнир объединит три дисциплины:, «Технический симулятор — личный зачет», «Технический симулятор — командный зачет» и главная командная гонка — «Класс 330 — командный зачет». В дисциплинах на технических симуляторах могут принять участие около 500 спортсменов со всей России в личном и командном онлайн-зачетах. Для заездов потребуется только компьютер и пульт управления — виртуальная трасса полностью повторяет конфигурацию реального маршрута для дронов, построенную в «Сколково».

В главной же гонке, где каждая команда будет преодолевать дистанцию из 50 кругов по воздушной трассе с обязательными пит-стопами, примет участие ограниченное количество сильнейших пилотов — участвуют 16 команд из 11 стран: России, Австралии, Германии, Южной Кореи, Турции, Испании, Казахстана, Франции, Индии, Болгарии и Австралии. 

Соревнования пройдут в три этапа: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. На каждом этапе половина команд покинет турнир. Сборная России по гонкам дронов, созданная этим летом, дебютирует на международной арене в составе семи команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Белгородской, Самарской, Ленинградской и Новосибирской областей.

