В Калужской области сбит беспилотник

БПЛА сбит над Козельским районом области
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
На территории Козельского района Калужской области силами ПВО уничтожен беспилотник. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша.
«Уничтожен один БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он добавил, что инцидент произошел в Козельском районе.
На месте происшествия в настоящее время работает оперативная группа специалистов для детального изучения обстоятельств инцидента. По предварительным данным, в результате падения обломков беспилотника отсутствуют какие-либо разрушения объектов инфраструктуры.
