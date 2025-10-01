Военнослужащие российской группировки «Восток» перехватили радиопереговоры украинских военных, в которых обсуждался факт открытия огня по собственным сослуживцам в случае неподчинения приказам командования. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Разведчики группировки „Восток“ перехватили радиопереговоры противника, касающиеся уничтожения группы ВСУ их же силами. Из расшифровки записей стало ясно, что пехота противника отказалась выполнять приказ нового командира — проникнуть в населенный пункт Александроград», — сказано в сообщении. Его приводит «Царьград».
Село расположено на границе между ДНР и Днепропетровской областью. По информации военного ведомства РФ, украинские военные приняли решение оставить занимаемые позиции. Вскоре после этого личный состав был полностью ликвидирован в результате огня, открытого по приказу собственного командования. Как сообщают в Минобороны России, руководство ВСУ распорядилось отразить эти потери как результат действий российской армии.
Ранее командир штурмового подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Босян сообщил, что в ходе освобождения населенного пункта Искра украинские военные ликвидировали собственных сослуживцев, чтобы предотвратить их возможный плен. По его словам, военнослужащие ВСУ открывали огонь по своим товарищам, находившимся на позициях, которые в это время начинали занимать подразделения российской армии, передает RT.
