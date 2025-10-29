Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

В поселке Каргаполье Курганской области построили велодорожку

29 октября 2025 в 14:05
Власти решили приобщить к велоспорту жителей Каргаполья

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рабочем поселке Каргаполье Курганской области благоустроили общественную зону отдыха и построили велодорожку. Об этом сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона в своем telegram-канале.

«В рабочем поселке Каргаполье по улице Гагарина установлены оригинальные кольца-качели. Территория аккуратно вымощена плиткой, дополнена удобными скамейками для отдыха и урнами. Для любителей велоспорта благоустроена велодорожка по улице Мира», — сообщает департамент.

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Предполагается, что велодорожка привлечет интерес местных жителей к здоровому образу жизни. По данным из открытых источников, обустройство велодорожки обошлось в 1 млн 650 тысяч рублей.

Подобные работы по благоустройству общественных пространств ранее уже проводились в Курганской области. В Кургане в этом году были обустроены порядка 30 зон для отдыха, включая микрорайон Энергетиков, где установили перголы-качели, скамейки и детское игровое оборудование, а также обновили территории в центре города и микрорайоне Заозерный.

В Каргаполье появилась благоустроенная зона для отдыха

Фото: Департамент строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

Комментарии (3)
  • Каргаполье
    29 октября 2025 15:59
    Классно, что построили велодорожку. Каргапольцы, давайте теперь будем беречь. Ведь для нас сделали.
  • Скорый
    29 октября 2025 15:58
    Давным давно у нас уже ничего не обустраивали для велосипедистов, вот, наконец то взялись. Будем, спокойно по поселку на велике гонять! Спасибо огромное, за новую велодорогу!
  • Людмила
    29 октября 2025 15:56
    В малых городах и поселках уже давно становится модно и популярно передвигаться на велосипедах, самокатах. Экономно, быстро и для здоровья полезно. Выбор техники – огромный, на любой вкус и цвет. А вот, инфраструктуры для передвижения, не хватает. Отлично, что власти стали быстро реагировать на этот тренд - обустраивать выделенные велодорожки, для удобства и безопасности - пешеходов и участников движения.
