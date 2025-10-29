В поселке Каргаполье Курганской области построили велодорожку

Власти решили приобщить к велоспорту жителей Каргаполья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рабочем поселке Каргаполье Курганской области благоустроили общественную зону отдыха и построили велодорожку. Об этом сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона в своем telegram-канале.

«В рабочем поселке Каргаполье по улице Гагарина установлены оригинальные кольца-качели. Территория аккуратно вымощена плиткой, дополнена удобными скамейками для отдыха и урнами. Для любителей велоспорта благоустроена велодорожка по улице Мира», — сообщает департамент.

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Предполагается, что велодорожка привлечет интерес местных жителей к здоровому образу жизни. По данным из открытых источников, обустройство велодорожки обошлось в 1 млн 650 тысяч рублей.

Подобные работы по благоустройству общественных пространств ранее уже проводились в Курганской области. В Кургане в этом году были обустроены порядка 30 зон для отдыха, включая микрорайон Энергетиков, где установили перголы-качели, скамейки и детское игровое оборудование, а также обновили территории в центре города и микрорайоне Заозерный.