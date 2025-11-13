Новые требования WhatsApp* грозят утечками данных россиян

Использование мессенджера может обернуться для граждан РФ печальными последствиями, предупредили в ГД Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Использование альтернативных методов авторизации в американском мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta — организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) представляет опасность для россиян — существует риск утечки личных данных. Подобные способы нельзя считать проявлением заботы о пользователях, заявил член комитета Государственной думы по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Подобные действия не только подрывают доверие к платформе, но и создают дополнительные риски для граждан. Передача данных через иностранные сервисы электронной почты может привести к утечке личной информации и усложнить защиту аккаунтов», — объяснил собеседник ТАСС.

По мнению Немкина, инициатива мессенджера разрешить вход в сервис через электронную почту направлена исключительно на попытку удержать аудиторию из России. Парламентарий подчеркнул, что компания маскирует свои действия под повышение безопасности, хотя на самом деле предоставляет инструмент для обхода стандартных процедур авторизации. Немкин считает, что такие действия не соответствуют правилам прозрачной и легальной работы на российском цифровом рынке.

Продолжение после рекламы

WhatsApp навязывает гражданам РФ новую функцию с возможностью добавления электронной почты для входа и восстановления доступа с начала ноября, передает «Царьград». В России ограничивают регистрацию в западных мессенджерах с конца октября, пишет RT.