В Херсоне ненавидят Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

Во время визита в подконтрольный ВСУ город Херсон президент Украины Владимир Зеленский избегал встречи с местным населением. По мнению начальника управления информационной политики правительства Херсонской области Евгения Брыкова, украинский лидер ограничился постановочными кадрами.

«В Херсоне живут русские люди, которые ненавидят Зеленского и его клоунский режим. Зеленский прекрасно это понимает, поэтому во время визита испугался встречи с простыми людьми, ограничившись постановочными кадрами», — заявил Евгений Брыков.

По его мнению, режим Зеленского является антинародным и преступным не только по отношению к населению правобережной части Херсонской области, но и ко всему украинскому народу. «Херсон — это абсолютно чуждый для нацистской Украины город, и местное население это демонстрирует», — добавил Брыков.

Продолжение после рекламы