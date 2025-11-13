Подросток пронес бензин в кинотеатр в Москве и устроил пожар: что известно о ЧП

Подросток поджег кинотеатр в Москве Фото: Размик Закарян © URA.RU

В московском ТЦ «Авиапарк» 16-летний подросток совершил поджог в кинозале, пронеся с собой канистру с бензином. По основной версии следствия, он действовал по указанию неизвестных телефонных мошенников, пострадавших в результате ЧП нет. Подробности в материале URA.RU.

Поджог в кинозале «Авиапарка»

Инцидент произошел в кинотеатре торгового центра «Авиапарк» на севере Москвы. 16-летний молодой человек пронес в зал канистру с бензином и во время вечернего показа фильма «Голосовой помощник» совершил поджог. Огонь сорвал сеанс, но был оперативно локализован. Подростка-поджигателя удалось быстро задержать на месте преступления.

Эвакуация без сигнализации

Зрители заявляют, что пожарная сигнализация не сработала





По словам очевидцев, происшествие развивалось нестандартно. Тревожная сигнализация в зале не сработала. Зрители поняли, что что-то не так, только когда экраны погасли. Осознав опасность, люди самостоятельно покинули помещение. Благодаря слаженным действиям граждан и быстрой реакции служб, никто из посетителей кинотеатра не пострадал.

Версия следствия: подростка могли направить мошенники

Следствие полагает, что подросток был под влиянием мошенников




