Трамп не смог скрыть на публике синяк на руке

Трамп появился на публике с тональным кремом на руке, чтобы скрыть синяк Фото: Official White House / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп появился на публике с плотным слоем тонального крема на руке, который скрывает синяк. Об этом сообщают РИА Новости.

«Во время подписания указа в рамках благотворительной программы первой леди Меланьи правая рука Трампа оказалась покрыта плотным слоем тонального крема. А перед этим, подписывая бюджет после 43-дневного простоя правительства США, американский лидер не использовал косметику, и на фотографиях был отчетливо виден небольшой синяк», — отмечают РИА Новости.

В июле СМИ впервые зафиксировали у Дональда Трампа наличие темного синяка на правой кисти. Этот синяк вновь был замечен позднее — во время встречи в Белом доме с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Меном. Факт наличия синяка отметила редакция The Independent.

Продолжение после рекламы