Трамп не смог скрыть на публике синяк на руке

Трамп появился на публике с тональным кремом на руке, чтобы скрыть синяк
Фото: Official White House / Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп появился на публике с плотным слоем тонального крема на руке, который скрывает синяк. Об этом сообщают РИА Новости.
«Во время подписания указа в рамках благотворительной программы первой леди Меланьи правая рука Трампа оказалась покрыта плотным слоем тонального крема. А перед этим, подписывая бюджет после 43-дневного простоя правительства США, американский лидер не использовал косметику, и на фотографиях был отчетливо виден небольшой синяк», — отмечают РИА Новости.
В июле СМИ впервые зафиксировали у Дональда Трампа наличие темного синяка на правой кисти. Этот синяк вновь был замечен позднее — во время встречи в Белом доме с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Меном. Факт наличия синяка отметила редакция The Independent.
Кэролайн Левитт, занимающая пост пресс-секретаря Белого дома, дала комментарий относительно возникшего синяка. Она заявила, что его появление обусловлено регулярными рукопожатиями и приемом аспирина, а серьезных проблем со здоровьем у президента не наблюдается.
