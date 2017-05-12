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12 мая 2017
Главные новости Москвы
22:26  12 мая 2017 0

Путин обсудил с главой Южной Кореи ядерную программу КНДР

Северная Корея, КНДР, Евровидение, северная корея флаг, южная корея флаг
Кремль готов выступить посредником в переговорах между Пхеньяном и СеуломФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент России Владимир Путин и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили пути урегулирования ядерного кризиса на Корейском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сот­ру­д­ничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. При обмене мнениями по ситуации на Корейском полуострове подчёркнута важность поиска путей политико-дипломатического урегулирования кризиса», — сказано в сообщении.

Помимо этого, главы государств пригласили друг друга нанести официальные визиты. Новоизбранный лидер Южной Кореи сообщил, что в скором времени направит в Москву спецпосланника, которого Путин пообещал поприветствовать лично, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, 10 мая Мун победил на досрочных президентских выборах в Южной Корее, набрав более 40% голосов.

Сергей Макеев
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