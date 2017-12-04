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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:15  04 декабря 2017 0

Экс-глава МВД ЛНР стал фигурантом уголовного дела об убийстве россиянина

Тактико-специальное учение
Обстоятельства гибели российского десантника по-прежнему выясняютсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Война на Украине
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Экс-глава ЛНР Игорь Корнет стал фигурантом уголовного дела об убийстве. По данным РБК в Следственном комитете РФ, речь идет о загадочной гибели сотрудника личной охраны Корнета — россиянина Артема Булгакова.

Выяснилось, что Булгаков — бывший десантник, последние годы служил по контракту в вооруженных силах РФ. Летом 2014 года он официально ушел в запас и оказался в Донбассе, в составе казачьего отряда из «Славянского союза Ставрополья». Позже перебрался в Луганск, где попал на службу в республиканское МВД. 9 ноября 2016 года стало известно, что Булгаков погиб. Нестыковки в обстоятельствах гибели вынудили мать контрактника обратиться в Следственный комитет России. По версии «Союза добровольцев Донбасса», полицейский погиб от выстрела снайпера. Командир погибшего в беседе с родственниками Булгакова заявил, что тот скончался в результате несчастного случая — самострела при разборе оружия.

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Мать военнослужащего Виктория Алябьева задала луганским силовикам резонный вопрос: «Так самострел или снайпер? Если он был на задании, почему на нем не было бронежилета? И если не успел оформиться в МВД, то как ему дали оружие и отправили на задание?» — цитирует Алябьеву РБК.

По данным СКР, Булгаков с сентября 2016 служил в личной охране Корнета. В день гибели между россиянином и еще одним сотрудником МВД ЛНР произошел личный конфликт. На Булгакова наставили пистолет, который он попытался выбить, но получил смертельное ранение. Стрелявший немедленно доложил об инциденте Корнету, после чего здание, в котором произошла стрельба, было оцеплено.

По информации следствия, тело Булгакова вывез начальник отдела по борьбе с оргпреступностью Руслан Акаев. Чтобы скрыть факт преступления, руководство МВД ЛНР дало указание оформить задним числом Булгакова как сотрудника ведомства, следует из постановления СКР. Корнет вместе с первым заместителем генпрокурора ЛНР Сергеем Горенко оформили случившееся как неосторожное обращение с оружием. В приказе МВД ЛНР говорится, что рядовой оставил без присмотра пистолет «Форт-12», который без разрешения взял Булгаков. В результате неосторожного обращения он выстрелил себе в грудь.

В Следственном комитете отметили, что повестки фигурантам еще не отправили, поскольку следственные действия по делу продолжаются.

Сергей Макеев
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