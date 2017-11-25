Что будет после отставки главы ЛНР Плотницкого?

00:31 25 ноября 2017 0

У Плотницкого не было шансов сохраниться: он потерял популярность в республике. Но, считают эксперты, экс-глава ЛНР еще может сыграть роль в будущем Новороссии Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий подал в отставку — информацию об этом опубликовал в пятницу вечером, 24 ноября, «Луганский информационный центр» со ссылкой на министра госбезопасности республики Леонида Пасечника. Почему это произошло и как дальше будет жить Луганск?

Почему Плотницкий подал в отставку?

Ситуацию в Луганске перевернули силовики Фото: скриншот из видео ГТРК ЛНР

Это было неизбежно. Луганск взяли под контроль силы МВД республики, сообщники Плотницкого были арестованы, а сам он сбежал в Москву. После этого другой вариант развития событий кроме отставки сложно было бы представить. Этот вариант существовал: например, сохранение за Плотницким формального статуса руководителя республики — при том, что реально республикой руководили бы другие люди (такую возможность проговаривал в интервью «URA.RU» экс-глава парламента ЛНР Алексей Карякин), но в дальнейшем Плотницкого все равно принудили бы сдать власть. Отказ от нее в Москве был для него даже более безопасен.

Основная причина отставки Плотницкого — недовольство тем, как он управлял республикой. Причем, как в Москве, так и в Луганске, где градус недовольства порой зашкаливал. Ему вменяют и устранение командиров подразделений, с которыми он конфликтовал (Бэтмен, Ищенко, Мозговой, Дремов — все они открыто критиковали Плотницкого, обвиняя его в воровстве), и убийство арестованных год назад в Луганске экс-премьера республики Геннадия Цыпкалова и экс-замминистра обороны Виталия Киселева.

«Торговля углем, давление со стороны Москвы, внутренние трения с „военным“ крылом правительства — все привело к развалу системы управления и в итоге — бегству Плотницкого в Москву»,

— считает Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По его словам, недавнее отстранение от должности главы МВД Корнета стало последней каплей, переполнившей чашу терпения, после чего Корнету и было дано «добро» взять ситуацию в Луганске под свой контроль, задействовав спецназ ДНР.

Кто заменит Плотницкого?

В настоящее время обязанности главы республики возложил на себя министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник. Возможно, для придания большей легитимности его полномочия подтвердят депутаты Народного совета республики, но это навряд ли (новая команда пока не очень доверяет Народному Совету, половину состава которого Плотницкий заменил). В дальнейшем, вероятно, у ЛНР появится полноценный глава, но для этого потребуется проведение новых выборов.

Что будет с ЛНР? Уйдет ли она под Донецкую республику?

Вариант объединения двух республик рассматривается собеседниками «URA.RU» как один из вероятных. В этом случае выбирать главу Луганской республики не придется — она просто станет частью Донецкой республики. Или Новороссии (не исключено, что этот проект в связи с объединением ЛНР и ДНР будет реанимирован). Однако в самом Луганске такой вариант развития событий считают маловероятным. В первую очередь — в связи с Минскими соглашениями, под которыми подписывались два конкретных государства (ЛНР и ДНР), а не какое-то третье.

Что теперь будет с Минским соглашениями, под которым стоит подпись Плотницкого?

Будут ли соблюдаться Минские соглашения — самый большой вопрос Фото: Карина Ванеш © URA.RU

«Поскольку Плотницкий занял должность уполномоченного от ЛНР по Минским соглашениям, то, скорее всего, их реализация продолжится, — говорит Илья Гращенков. — Потому как и Плотницкий, и новый руководитель ЛНР Пасечник обещали, что ход договоренностей нарушен не будет».

Однако его оптимизма не разделяет другой аналитик — эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. «Есть проблема: как сделать так, чтобы новую власть приняли участники минских соглашений, и убедить их вести переговоры с ней? — говорит он. — Возникает вопрос: а договоренности вообще имеют теперь значение? В документе стоит подпись человека, который по факту теперь не занимает той должности. Из-за этого отставка стала ударом по минскому процессу и по всей России как его участнице.

Как ситуация со сменой власти в ЛНР отразится на России?

«Никак. Было бы странно, если бы это как-то отразилось на России, — считает председатель Наблюдательного совета Агентства политических и экономических коммуникаций Леонид Радзиховский. — Россия содержит ЛНР и ДНР. И будет содержать. Война там закончилась, это «замороженный» конфликт, и никто не будет его «размораживать».

Ждать ли обострения обстановки на линии фронта в Донбассе?

Как сообщил «URA.RU» источник в армии ЛНР, в то момент, когда в Луганске происходили последние известные события, луганская разведка фиксировала усиление на позициях Вооруженных сил Украины поблизости от Луганска. В частности, сообщается, что в станицу Луганская прибыли несколько десятков единиц бронетехники, в том числе, танки и самоходные артиллерийские установки.

Однако, учитывая, что сейчас в самом Луганске находятся дополнительные силы (в том числе, группировка спецназа ДНР), а также пристальное внимание во всем мире к происходящему в Луганске, вероятность попытки прорыва со стороны ВСУ не очень велика (хотя и существует).