15:58 08 декабря 2017 0

«Неотложки» все утро курсировали между школой и больницей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЧП произошло в школе № 29 в городе Ревда Свердловской области. 15 человек, среди них 13 детей и двое учителей, потеряли сознание — семерых пришлось госпитализировать.

Странные вещи начали происходить в школе в 9:30 во время линейки, посвященной предстоящему Дню героев Отечества, рассказал «URA.RU» источник в правоохранительных органах. Неожиданно упал в обморок восьмиклассник. Мальчика отнесли в учительскую и привели в чувство. Но в это время, с промежутком в пять-десять минут, дети как по цепочке начали падать в обморок один за другим. Все пострадавшие — ученики 8-10 классов. Стало плохо также двум учителям. Машины скорой помощи только успевали курсировать между школой и больницей. У всех пострадавших были озноб, головокружение, рвота.

«Госпитализированы семь школьников, остальные пострадавшие находятся дома», — уточняет инсайдер.

Пока неизвестно, что стало причиной недомогания. По предварительной версии, что кто-то умышленно мог распылить в школе неизвестный газ.