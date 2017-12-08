{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
15:58  08 декабря 2017 0

В школе на Урале распылили газ. Дети и учителя теряли сознание, семерых госпитализировали

Итоговый сбор с руководящим составом гражданской обороны, челябинской областной подсистемы РСЧС. Пожарные учения на территории горбольницы №1. Челябинск., медицинские маски, врачи, скорая помощь
«Неотложки» все утро курсировали между школой и больницейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЧП произошло в школе № 29 в городе Ревда Свердловской области. 15 человек, среди них 13 детей и двое учителей, потеряли сознание — семерых пришлось госпитализировать.

Странные вещи начали происходить в школе в 9:30 во время линейки, посвященной предстоящему Дню героев Отечества, рассказал «URA.RU» источник в правоохранительных органах. Неожиданно упал в обморок восьмиклассник. Мальчика отнесли в учительскую и привели в чувство. Но в это время, с промежутком в пять-десять минут, дети как по цепочке начали падать в обморок один за другим. Все пострадавшие — ученики 8-10 классов. Стало плохо также двум учителям. Машины скорой помощи только успевали курсировать между школой и больницей. У всех пострадавших были озноб, головокружение, рвота.

«Госпитализированы семь школьников, остальные пострадавшие находятся дома», — уточняет инсайдер.

Пока неизвестно, что стало причиной недомогания. По предварительной версии, что кто-то умышленно мог распылить в школе неизвестный газ.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров