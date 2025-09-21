Европа использует МАГАТЭ для давления на Россию в украинском вопросе. Приняв резолюцию, согласно которой Москва должна передать Киеву Запорожскую АЭС, Запад использует агентство в политических целях, хотя оно создавалось для других задач, объяснил URA.RU эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук. Передача Украине ЗАЭС невозможна, как и совместное ее использование, уверен эксперт.
— Участники генеральной конференции Международное агентство по атомной энергии в Вене, хотя и голосами всего трети членов агентства, но приняли антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности Украины. Согласно ей ЗАЭС и все ядерные объекты страны должны быть под контролем Киева, а Москва должна вывести оттуда «военный и иной персонал». Какое значение будет иметь этот документ, как он отразится на урегулировании конфликта?
— Скорее всего значение его, по крайней мере, для России будет очень небольшим. Оно интересно только как очередной сигнал, что этот международный орган политизировался и используется странами, настроенными против РФ.
Рекомендации МАГАТЭ обязательны для исполнения во всем, что касается технических регламентов радиационной безопасности. Это стандартизация техники, реакторов, соблюдение норм контроля выбросов. Но это агентство создавалось не для политических решений. Его в свое время приветствовали и СССР, и США, потому что оно соответствовало общим интересам всех стран. Его инспекторы следили за соблюдением стандартов в части новой на тот момент атомной энергетики. Но это технические специалисты, а не дипломаты, и к политике они отношения не имеют.
Сейчас мы видим, что под давлением некоторых стран, в первую очередь европейских, агентство занялось политикой, прикрываясь при этом какими-то регламентами. Причем устаревшими, которые не соответствуют современным реалиям.
Они не принимают во внимание, что территория может перейти под контроль другого государства, а сегодня это вполне вероятно, учитывая ряд конфликтных ситуаций между странами. Давайте предположим, что Индия присоединит какую-то часть Пакистана, а там будет находиться АЭС. Ей что, должен будет и дальше управлять Пакистан? Нет, конечно, она же находится на территории, которую уже контролирует другое государство. Да, считается, что в конфликтной ситуации безопасность АЭС под угрозой, но этим вопросом должны заниматься политики, а МАГАТЭ пусть и дальше следит за тем, чтобы технически там все было соблюдено и исправно.
— Резолюция принята при рекордном количестве воздержавшихся — 46 стран, включая Венгрию и США. О чем говорит такой результат голосования?
— Он показывает, что миру, кроме антироссийски настроенной Европы, этот вопрос не очень интересен. Американцев вообще не особо волнует эта станция, им важны переговоры в целом.
А Европа принципиально поддерживает Украину всегда, поэтому выступает против России на всех возможных площадках. И своим представителям в МАГАТЭ власти стран ЕС тоже дали установку принимать антироссийскую резолюцию.
Многие сотрудники станции — те же люди, которые трудились там и до 2022 года. Был референдум, где местные жители приняли участие, что Запорожская область войдет в состав России. И теперь МАГАТЭ говорит, что надо станцию отдать Украине. Но это демагогия, тут даже обсуждать нечего.
— Президент России Владимир Путин заявлял, что не исключает сотрудничество по Запорожской АЭС в трехстороннем формате с США и Украиной. Он отмечал, что это уже обсуждалось с американской стороной…
— Внимание Трампа к этому вопросу — скорее популизм. Он хочет говорить, что не только урегулировал военный конфликт, но и ядерную катастрофу предотвратил. И Путин с ним это обсуждает, чтобы подыграть, потому что Россия от такого разговора ничего не потеряет.
И американский, и российский президенты понимают, что Украина все равно от такого варианта откажется, потому что это возможно только при общем прогрессе в мирных переговорах.
А Владимир Зеленский и нынешняя киевская элита не самоубийцы, чтобы реально о мире договариваться. Они продолжают называть Россию агрессором и мобилизовывать людей.
— Как вообще может выглядеть это совместное использование Запорожской АЭС? При каких условиях Россия пустит на стратегический объект украинцев?
— Это можно будет хоть как-то обсуждать только после того, как будет урегулирован сам конфликт. Сейчас, когда идут боевые действия, эту тему поднимать бессмысленно. Как можно использовать в условиях СВО хоть что-то совместно с врагом? Будь то АЭС, порт или что-то еще. Представьте себе, что Советский Союз вместе с Германией во время Великой Отечественной войны начал использовать какое-нибудь предприятие.
— ВСУ обстреливают территории вокруг ЗАЭС, включая топливные склады всего в нескольких сотнях метров от станции, о чем российская сторона информирует инспекторов МАГАТЭ. Есть ли реальная опасность для объекта?
— Такие объекты построены с расчетом на то, чтобы выдержать довольно серьезные угрозы. Да, какой-то ущерб может быть, но он не связан с угрозой радиации. Например, когда разрушили градирню, рухнула система охлаждения, но это просто вода. А корпус ядерного реактора, например, построен так, чтобы выдержать падение на него крупного пассажирского самолета, не то, что дрона. Опасность для него представляет разве что землетрясение, как было с «Фукусимой» в Японии. Еще в СССР прорабатывали вопрос защиты атомных станций от потенциальных нападений и задавались вопросом, что в принципе может угрожать безопасности таких объектов и вывести их из строя. И пришли к выводу, что единственный способ — захватить зал управления. Я думаю, не только реактор, но и склады тоже достаточно защищены.
